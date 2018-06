Beim Gemeindefest sich stärken und miteinander plaudern

Nicht nur bei den katholischen Kirchengemeinden Westerheim, Ennabeuren und Hohenstadt haben im Anschluss an die Fronleichnamsprozessionen Gemeindefeste stattgefunden. Dies war auch in Laichingen am Sonntag der Fall, als das Fest zu Fronleichnam nachgeholt wurde.

Gefeiert wurde im Hof vor der Kirche Maria Regina, wo Bänke und Tische aufgestellt waren. Eingeladen war die gesamte Bevölkerung, nicht nur die Gemeindemitglieder der katholischen Kirchengemeinden Laichingen und Suppingen, die am Sonntag gemeinsam Fronleichnam mit einer Eucharistiefeier und feierlichen Prozession begingen. Es fanden sich am Sonntag zur Mittagszeit sehr viele Gäste ein, um sich Schnitzelwecken, Pommes oder Rote Wurst schmecken zu lassen und um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Aufgebaut unter dem Kirchturm war der Imbisswagen des Kleintierzuchtsvereins Laichingen, in dem Jürgen Rothenbacher als Küchenchef und Grillmeister fungierte. Auch die Musiker der Stadtkapelle ließen sich an den Tischen nieder und ließen so ihren Auftritt beim Fronleichnamsfest ausklingen.

Der Festerlös dient der kirchlichen Arbeit in Laichingen. Auch leckere und selbstgebackene Kuchen waren im Angebot, die die Ministranten verkauften, um ihre Kasse aufzubessern. Bei dem herrlichen Sonnenschein waren auch kühlende und erfrischende Getränke sehr begehrt. Unter den Gästen waren die Pfarrer Karl Enderle und Georg Egle zu sehen.