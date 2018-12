Beeindruckendes Krippenspiel von 28 Kindern in Laichingen

Dass Jesus Christus den Menschen Licht und seine große Liebe durch seine Menschwerdung schenkt, das haben die 28 Kinder beim Krippenspiel der katholischen Kirchengemeinde Laichingen eindrucksvoll am Heiligen Abend gezeigt. Mit „Ein Licht kommt in die Welt“ war das Krippenspiel überschrieben, das Margit Röcker in Anlehnungen an verschiedene Weihnachtsgeschichten verfasst hat. Seit rund 25 Jahren schreibt Margit Röcker für die katholische Kirchengemeinde Laichingen die Texte für das Krippenspiel und übt dieses dann mit den Kindern ein.

„Es ist jedes Jahr eine schöne Aufgabe, die Geschichte von der Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem szenisch darzustellen“, erklärt Margit Röcker, der in diesem Jahr beim Einüben des Stückes Erika Gebauer und Monika Schönefeld zur Seite standen. In dem Krippenspiel mit dem Titel „Ein Licht kommt in die Welt“ zeigten die 28 Jungen und Mädchen den vielen Besuchern des Gottesdienstes in der Kirche Maria Königin auf, dass verschiedene Sterne die Menschen begleiten und Licht bringen – auch Maria und Josef auf ihrem mühsamen Weg nach Bethlehem, in die Geburtsstadt Josefs.

Ein großes und besonderes Licht bringe Jesus Christus als Erlöser der Welt den Menschen, das auch Bettler, Soldaten, Wirte und die Hirten auf dem Feld berühre. Das große Licht des neu geborenen Gottessohnes bringe der Welt Hoffnung, Zuversicht, Liebe und Erlösung, erläuterten die jungen Darsteller des Krippenspiels im Alter von vier bis zwölf Jahren. „Wir sollen alle leuchtende Sterne für andere Menschen sein“, verkündeten die Kinder der katholischen Kirche zum Abschluss ihres Krippenspiels von der Geburt Christi im Stall von Bethlehem.

Maria und Josef verkörperten in dem Stück Maike Honikel und Immanuel Gebauer und als Sternenkinder traten groß in Aktion Annalena Barth, Florian Gebauer, Eva Rilke und Mia Napoleone. Alle 28 Kinder wirkten engagiert und begeisternd mit und erfreuten die vielen Gottesdienstbesucher mit ihren szenischen Darstellungen und ihren Botschaften. Einen schönen musikalischen Akzent setzten Yannik und Yvonne Stumpp auf Keyboard und Flöte. Sie begleiteten die Gemeinde auch beim Singen schöner und klassischer Weihnachtslieder wie „O du fröhliche“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Alle Jahre wieder.“

Eine Besonderheit und Neuheit gab es beim Liedersingen: Erstmals ließ Margit Röcker beim „Stille Nacht, heilige Nacht“ nicht nur die bekannten drei Strophen singen, sondern deren vier. Im Original gibt es sogar deren sechs, die der Lehrer und Organist Franz Xaver Gruber und der Pfarrer Joseph Moor verfassten und erstmals in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg 1818 vortrugen. Das „Stille Nacht“ gilt weltweit als das bekannteste und 200 Jahre alte Weihnachtslied und als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum. Margit Röcker hatte die vierte Strophe vom Adventssingen aus Salzburg mitgebracht, dem sie in diesem Jahr beiwohnte.

In ihrer Ansprache an die Gemeinde griff Margit Röcker das Thema des Krippenspiels auf und machte deutlich, dass jeder Mensch zum Licht für andere Menschen werden sollte. „Das Licht von Weihnachten sollten wir erhalten und mit ins neue Jahre mitnehmen“, sagte sie und weiter: „Wir sollten viel Lichter für unser Mitmenschen anzünden, damit deren Leben heller und besser wird.“ Die Menschen sollten Hilfsbereitschaft, Freude und Frieden ausstrahlen für eine gerechtere und friedvollere Welt, und das sollte aus Herzen kommen.