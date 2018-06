Bedrückende Stimmung, großartig interpretiert

Die Theatergruppen der Erich-Kästner-Schule hatten für das „Theaterguckloch 2014 - 23 Kinder und zwei Geschichten“ Stücke mit ernstem Hintergrund ausgewählt und unter Leitung von Antje Feldkamp-Rembeck wirklich eindrucksvoll umgesetzt.

Die Kinder der Mittwochsgruppe hatten, frei nach dem Bilderbuch „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ von Nele Moost und Pieter Kunstreich, einen Rat der Tiere einberufen. „Wenn das Pony schwimmen lernt“ hieß es in der Interpretation der zwölf Grundschüler. „Oh, wie gemein sind die Menschen“ beschwerten sich Pony, Wasserschildkröte, Orang-Utan, Pinguin oder Rabe bei ihren Leidensgenossen Golden Retriever, Raupe, Reh, Ameise, Maus, Meerschweinchen und Landschildkröte.

Unter der Leitung von Schwimmmeister Wasserschildkröte, Fluglehrer Rabe und Kletterinstruktor Orang-Utan sollten alle anderen Schüler ihre Fertigkeiten verbessern. Jedoch weigerte sich die Ameise, ihren Stein zum Fliegen abzulegen, der Pinguin wollte lieber schwimmen, das Meerschweinchen war nicht schwindelfrei und der Raupe war das Wasser zu kalt, so dass die Lehrer an ihren Schülern verzweifelten und letztendlich beschlossen: „Jeder tut das, was er am besten kann.“

Im zweiten Stück stellten die 15 Schüler das Bilderbuch „Achtung! Bissiges Wort!“ nach Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland beinahe pantomimisch dar. Die Macht der Worte, die Alpträume auslösen und Kinder in ihrer Entwicklung hemmen, wie schwarze Schatten, war beängstigend. Die Kinder schafften es, eine seltsam bedrückende Atmosphäre zu vermitteln, aufzuzeigen, wie Missgeschicke die Laune verderben und dass dann die am meisten darunter leiden, die doch eigentlich die besten Freunde sind. „Kein Wunder, dass mich keiner mag bei diesem Wort“, war die treffende Aussage des Spiels - ohne große Worte. Die Worte jedoch, die fielen, waren verletzend und böse.