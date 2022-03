Bauernhof statt Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 6b der Anne-Frank-Realschule Laichingen hat im Fach Geographie in den letzten Wochen ausführlich das Thema „Landwirtschaft in Europa“ behandelt. Passend dazu besuchte die Klasse mit ihrem Geographielehrer Herrn Stufft und mit Referendarin Frau Buck an einem Vormittag den Aussiedlerhof von Familie Frank nahe des Laichinger Industriegebietes.

Nach einem ausgiebigen Fußmarsch bei Sonnenschein und eisigen Temperaturen wurde die Klasse freundlich von Hofbesitzerin Daniela Frank an einem vorbereiteten Lagerfeuer begrüßt. Die Landwirtin und Realschullehrerin Frau Frank führte die Klasse über das Hofgelände und ließ dabei keine der vielen Fragen unbeantwortet.

Im Anschluss ging es an die Gruppeneinteilung. Eine über den ganzen Hof vorbereitete Stationenarbeit wartete auf die Schüler. An einer Station sollte das Schweinefutter aus verschiedenen eigenproduzierten Getreidesorten und Beimischungen hergestellt werden. Im Mittelpunkt weiterer Stationen stand die Haltung von Schweinen sowie das mehrminütige Beobachten eines ausgewählten Schweines, die genaue Vermessung eines Schweinestalls, die Aufteilung des Hofes anhand eines Luftbildes sowie das Kennenlernen vieler landwirtschaftlicher Gerätschaften. Als Belohnung durften die Schüler am Lagerfeuer zum Abschluss eigenes Stockbrot grillen.

Mit vielem neuen Wissen und Informationen verabschiedeten sich die Schüler und begaben sich fröhlich auf den Rückweg.