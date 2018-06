Bauausschuss überstimmt Ortschaftsrat

Denkbar knapp fiel die Entscheidung aus, eine Stimme machte den Unterschied. Der Laichinger Bauausschuss hat am Mittwochabend ein umstrittenes Vorhaben in Suppingen genehmigt. Ein Bauherr darf nun die Tennishalle als Fuhrpark für seine Baufahrzeuge nutzen. Überstimmt wurde damit der Suppinger Ortschaftsrat.

Einstimmig hatte sich der Ortschaftsrat (beratende Funktion) in der vergangenen Woche abermals gegen das Vorhaben ausgesprochen. Doch der Bauausschuss, der beschließende Funktion hat, sah dies am Mittwoch mehrheitlich anders. Er folgte damit nun dem Landratsamt, das das Projekt abermals nach Laichingen verwiesen hatte. Im November hatte der Bauausschuss zunächst gegen die neue Nutzung gestimmt: weil Baufahrzeuge Kindergartenkinder gefährden könnten, die in diesem Bereich unterwegs sind. Nun folgte der Ausschuss dem Landratsamt, das die Ablehnung als rechtswidrig ansah. Der neue Betrieb sei in dem Mischgebiet (kein reines Wohngebiet) eben zulässig. Festgelegt wurde das Mischgebiet vom Laichinger Rat.