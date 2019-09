Bauarbeiten schneller fertig als geplant

Das ging ja mal schneller als gedacht: Die Bauarbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Suppinger Baugebiet Falge werden voraussichtlich einen Monat früher fertig als geplant.

Nach einer öffentlichen Ausschreibung waren die Bauarbeiten für die Erschließung von 14 Wohnbaugrundstücken im 2. Bauabschnitt an die Ulmer Firma Geiger + Schüle Bau GmbH vergeben worden. Die Bauarbeiten begannen im Mai und können voraussichtlich bis Ende September – einen Monat schneller als im Bauvertrag festgelegt – abgeschlossen werden. Aktuell werden die öffentlichen Verkehrsflächen asphaltiert.

Der Gesamtaufwand für diese Investitionen liegt nach dem Kostenanschlag bei rund 800.000 Euro.

In den kommenden Wochen werden die Vermessungsarbeiten durchgeführt. Die Verkaufspreise sollen in der Oktobersitzung durch den Gemeinderat festgelegt werden, sodass die Bauplätze bis Ende dieses Jahres an Bauwillige vergeben und ab dem neuen Jahr bebaut werden können.