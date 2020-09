Bauarbeiten für die kommunalen Backbone-Leitungen der Stadt sind gestartet

Die Arbeiten für das Backbonenetz sind im Juni diesen Jahres öffentlich ausgeschrieben worden. Die Vergabe aller drei Lose erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 27. Juli an dieFirma . Riedlberger. Diese hat in den vergangenen Tagen mit den vorbereitenden Arbeiten zur Verlegung der rund 13,5 Kilometer langen Backboneleitungen von der Gemarkungsgrenze Merklingen über Machtolsheim und Laichingen bis zur Gemarkungsgrenze Westerheim und bis nach Feldstetten begonnen.

Die rund 2 Millionen Euro teure Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg rund eiiner Million Euro (Fachförderung Breitband: 811 716 Euro und Ausgleichsstock: 200 000 Euro gefördert, der städtische Anteil liegt somit ebenfalls noch bei rund einer Million Euro.

Für den Baubeginn wird für das Los 1 eine Baustelleneinrichtung im Bereich der Heerstraße gegenüber der Einmündung der Industriestraße mit drei Containern und einem Lagerplatz erstellt. Baubeginn wird dann im Osten an der Gemarkungsgrenze Merklingen sein. Die Backboneleitungen für das Los 1 werden bis auf die Westseite des Asemwaldes geführt und dabei ausschließlich in den Feldwegbanketten und sonstigen Grundstücken der Stadt Laichingen sowie des Zweckverbands Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiets Laichinger Alb verlegt.

Mitte nächsten Jahres schließen sich dann die Arbeiten für das Los 2 bis zur Gemarkungsgrenze nach Westerheim und für das Los 3 bis nach Feldstetten an. Die Leitungen sollen, abhängig von den Untergrundverhältnissen, im Pflug- und Fräsverfahren oder im offenen Graben verlegt werden. Dazu müssen die angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke im Regelfall weder benutzt noch betreten/befahren werden. Das Aushubmaterial wird auf den asphaltierten Feldwegen zwischengelagert und bei wassergebundenen Feldwegen im Los 1 direkt auf den Lagerplatz an der Heerstraße gefahren. Die Arbeiten werden innerhalb vom Los 1 wiederum in Unterabschnitten ausgeführt. Dazu werden dann die betroffenen Feldwege für diese Unterabschnitte voll gesperrt, was zu gewissen Einschränkungen führen wird.

Das kommunale Backbone (engl. für Rückgrat, Hauptstrang, Basisnetz) bezeichnet einen verbindenden Kernbereich eines Telekommunikationsnetzes, der aus einem Glasfasernetz besteht. An diese städtischen Backboneleitungen sollen dann die in Zukunft noch aufzubauenden innerörtlichen kommunalen Breitbandnetze von Machtolsheim, Laichingen und Feldstetten angeschlossen werden. Der Stadtteil Suppingen wird über eine Infrastrukturmaßnahme mit dem landkreisweiten Backbonenetz verbunden. Entsprechende Zuschussanträge für die rund zehn Millionen Euro teuren Maßnahmen der ersten Phase sind eingereicht. Dazu erwartet die Stadt Zuschüsse des Bundes und des Landes in Höhe von rund neun Millionen Euro. Die Bundesmittel sind bereits mit einer vorläufigen Höhe von 5 Mio Euro bewilligt. Die Kofinanzierungsanträge wurden Mitte August beim Ministerium für Digitalisierung eingereicht.