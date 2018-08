„Bali ist das Reiseziel schlechthin“

Zwei Mal im Jahr, vor allem im Sommer, verreisen die Deutschen. Das sagt zumindest eine im Jahr 2016 veröffentlichte Studie. Das Spektrum der Urlaubsreisen und Ziele ist enorm – da ist Verwirrung vorprogrammiert. Zu Tipps rund um das Thema Reisen hat SZ-Mitarbeiterin Franziska Dunz die Inhaberin vom Reisebüro Laichingen, Karin Ostertag, und Daniela Mann, Angestellte im TUI Reisebüro Laichingen, befragt.

Welche Reiseziele sind denn gerade angesagt?

Ostertag: „Griechenland und Spanien sind dieses Jahr beliebte Urlaubsziele, bei den Fernreisen die Malediven und Mauritius.“

Mann: „Griechenland und Spanien, dicht gefolgt von Italien. Bei den Fernreisen gibt es jedes Jahr einen neuen Favoriten. Letztes Jahr war es die USA, dieses Jahr ist Bali das Reiseziel schlechthin und nächstes Jahr ist Mauritius sehr gefragt.“

Können Sie einen Insider-Tipp geben?

Ostertag: „Island und die Nordländer einschließlich Kanada sind gerade sehr gefragt.“

Mann: „Die Azoren – auch bekannt als das Neuseeland von Europa! Und Sardinien, dort gibt es Strände wie in der Karibik und es liegt nicht mal zwei Flugstunden von uns entfernt.“

Wann sollte man am besten seinen Urlaub buchen?

Ostertag: „Möglichst früh. Wenn man in den Schulferien vereisen will, sollte man im Herbst/Winter des Vorjahres buchen.“

Mann: „Das ist heutzutage schwer zu sagen. Früher konnte man erst ab November für die nächste Sommersaison buchen, heute geht das auch schon ein Jahr im Voraus. Eine gute Regel ist: ungefähr sechs Monate vorher.“

Was ist beim Last-Minute-Urlaub zu beachten?

Ostertag: „Ab sechs Wochen vor der Abreise gibt es Last-Minute-Angebote, allerdings sind die letzten Plätze im Flugzeug mittlerweile auch die teuersten, somit gibt es kaum mehr wirklich günstige Last-Minute Schnäppchen.“

Mann: „Das klassische Last-Minute, bei dem man kurz vor Abflug noch Super-Schnäppchen erhält, gibt es heutzutage fast nicht mehr. Lieber schon ein bis zwei Monate vorher schauen, da erhält man dann gute Angebote.“

An welchem Tag gibt es die günstigsten Flüge?

Ostertag: „Tendenziell schon eher unter der Woche, da die Wochenenden sehr populär sind. In der Hauptsaison gibt es eigentlich keinen günstigsten Tag.“

Mann: „Meistens sind Dienstag und Mittwoch die preisgünstigsten Abflugtage. Die buchungsfreundlichsten Tage sind allerdings eher Montag und Donnerstag.“

Welcher Sitzplatz ist im Flieger am beliebtesten?

Ostertag: „Das kann man so nicht sagen, das kommt immer auf die Personen an. Wer einen Fensterplatz möchte, sitzt eher vor oder hinter der Tragfläche. Personen mit Flugangst bevorzugen oftmals Gangplätze.“

Mann: „Hauptsächlich ist es vor den Tragflächen nicht so laut und daher angenehmer zu sitzen. Viele Menschen sitzen nicht gerne hinten, manchmal hat man aber gerade da das Glück und kann sich noch ein bisschen ausbreiten, weil nicht alles voll ist.“

Welche Versicherungen sollte man im Ausland auf jeden Fall haben?

Mann: „Die Auslandskrankenversicherung ist die wichtigste. Und eine Reiserücktrittversicherung, falls vor der Reise etwas Unerwartetes passiert.“

Ostertag: „Die empfehle ich auch.“

Was kann man für seine Sicherheit im Urlaub tun?

Ostertag: „Wichtige Dokumente und Kreditkarten am Körper tragen. Für den Fall der Fälle ist eine Kopie vom Ausweis zur Beschaffung von Ersatzdokumenten sehr hilfreich.“

Mann: „Man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Wenn einem etwas suspekt vorkommt, sollte man es auch nicht machen. Wichtig ist auch, dass man auch immer auf die Regeln des Landes achtet. Zum Beispiel sollte man in Südafrika nicht nachts alleine durch die Großstädte laufen oder in einem Entwicklungsland nicht seinen Reichtum zu Schau stellen.“

Welche Urlaubsformen eignen sich am besten für Reisen mit Kindern?

Ostertag: „Rundreisen sind eher nicht geeignet für Kinder. Ich würde einen Urlaub in einem Hotel empfehlen, das auch Angebote für Kinder hat oder einen klassischen Badeaufenthalt.“

Mann: „Generell ist mit Kindern alles möglich. Viele machen den typischen Badeurlaub im Kinderhotel oder Campingplatz. Es gibt aber auch tolle Erlebnis- oder Rundreisen speziell für Kinder. Auch eine Kreuzfahrt kann für die Familie zum Traumurlaub werden.“

Wenn ich mit einem Hund verreise, auf was muss ich achten?

Ostertag: „Flugreisen würde ich nicht mit Hund machen, je nach Größe muss der Hund ja im Laderaum mitfliegen. Mit dem Auto können Hotels oder Ferienwohnungen ausgesucht werden, die Hunde erlauben.“

Mann: „Auf Vorschriften, die es im Urlaubsland für Hunde gibt, auf Leinen- oder Maulkorbpflicht. Darf mein Hund an öffentlichen Strände? Viele Hotels haben bei Hunden auch strenge Regeln, zum Beispiel, dass diese nicht in Restaurants oder mit an den Pool dürfen.“

Viele Reisende buchen heutzutage selber übers Internet. Warum braucht es ein Reisebüro?

Mann: „Im Reisebüro habe ich immer einen persönlichen Reiseexperten, der in kürzester Zeit ein maßgeschneidertes Angebot für einen findet. Wer schon mal eine Reise im Internet gesucht hat, weiß, wie mühsam und zeitintensiv es sein kann, die vielen Internetseiten zu vergleichen, um ein vermeintlich passendes Angebot zu finden. Auch wenn im Urlaub mal etwas Unerwartetes passiert, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.“

Ostertag: „Wegen des Service’, den wir im Gegensatz zu Onlineportalen bieten. Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und kennen zum Teil die Hotels auch persönlich. Außerdem gibt es in Deutschland die Preisgleichheit, das bedeutet: Bei Pauschalreisen kosten die Reisen im Internet und im Reisebüro immer gleich viel.“