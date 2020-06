Bald testet Daimler im ehemaligen Alten Lager

Vor jeder neuen Modelleinführung prüfen die Autohersteller die Fahrzeuge auf Herz und Nieren. Dazu gehören auch Geräuschmessungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen. So eine sogenannte Akustikmessstrecke wird derzeit am Rande der ehemaligen Soldatensiedlung Altes Lager, heute Albgut, mit Anschluss an die einstige Panzerringstraße von der Daimler Truck AG gebaut. Dort wurden mehrere Hundert Kubikmeter unbelastetes Erdmaterial verwendet, das beim Rückbau der militärischen Zufahrt zur ehemaligen Panzerringstraße in Auingen angefallen war.

Im Sommer geht die Strecke an den Start

Eigentümer des rund 27 Hektar großen Areals ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die das Gelände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz zunächst auf zehn Jahre befristet an die Daimler Truck AG vermietet hat. Mit dem Bau der rund 750 Meter langen An- und Auslaufstrecke mit Wendebereichen im Gewann Linsenäcker wurde im Spätsommer 2018 begonnen. Offizielle Einweihung soll Ende nächsten Monats beziehungsweise Anfang August sein, wenn das Gebäude für die Messtechnik steht, teilt Marko Weirich von der Daimler Truck AG auf SZ-Anfrage mit.

Es ist geplant, an etwa 100 Tagen im Jahr bis zu 200 Vorbeifahrten täglich zu messen, hinzu kommen noch Standgeräuschmessungen. Bei den Vorbeifahrten beschleunigen die Testfahrzeuge auf 55 km/h auf kurzer Strecke, zahlreiche stationäre Messeinheiten zeichnen dabei die Geräusche auf, um zu sehen, ob die gesetzlich geforderten Grenzwerte eingehalten wurden.

Verbrenner nicht zu laut – Elektro nicht zu leise

Neben den Vorschriften für maximale Außengeräusche prüft der Autokonzern zudem die Einhaltung von Vorschriften für minimales Geräusch. Das werde bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb relevant, damit Fußgänger ein Fahrzeug rechtzeitig wahrnehmen könnten, erklärt Weirich.

Alle Nutzfahrzeuge, die Daimler baut, dazu gehören Busse, Lastkraftwagen und Vans, sind demnächst in Münsingen unterwegs. Die Strecke ist so angelegt, dass sie von beiden Richtungen her befahren werden kann, „um so die Effizienz im voll ausgelasteten Testbetrieb zu erhöhen“. Der Zufahrtsbereich verfügt über eine unabhängige IT-gestützte Zutrittskontrolle mit Schrankenanlage.

Personenkraftwagen werden übrigens in Münsingen nicht getestet, sondern in Immendingen (Landkreis Tuttlingen). Dort hat die Daimler AG seit Ende 2018 ein Prüf- und Technologiezentrum auf einem ehemaligen Gelände der Bundeswehr, wo früher die Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne und der benachbarte Standortübungsplatz waren.

Umweltschützer freuen sich über Teststreckenverlegung

Seit 55 Jahren nutzt der Automobilkonzern aus Untertürkheim eine Teststrecke an den Wernauer Baggerseen im Gebiet der Städte Wernau und Wendlingen sowie der Gemeinde Köngen im Landkreis Esslingen. Sobald das neue Gelände in Münsingen betriebsbereit ist, wird das alte, rund 15 Hektar große Areal bis Mitte 2021 von der Daimler AG zurückgebaut, ist von Wernaus Bürgermeister Armin Elbl zu hören.

Die Wernauer Baggerseen wurden 1992 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Ein Grund, weshalb die dortige, für Naturschutzverbände „ökologisch hoch problematische“ Teststrecke nach Münsingen verlagert wird. Die Landesverbände von BUND und NABU sowie der Landesnaturschutzverband hatten nach eigenen Angaben mehr als 20 Jahre lang die Schließung der Teststrecke in Wernau gefordert.

Zur Geschichte

Die Akustikmessstrecke der Daimler AG nordöstlich des Alten Lagers (heute Albgut) befindet sich auf historischem Grund, überwiegend im Gewann Linsenäcker auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen. Dort stand die Heeresnebenmunitionsanstalt Münsingen, die 1930 eingeweiht und nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde. Das französische Militär errichtete auf einem Teilgelände seinen Sportplatz, wo auch Antreten, Kommandantenwechsel und andere militärische Zeremoniells bis Anfang der 1990er-Jahre stattfanden. Von Mitte der 1950er-Jahre bis Anfang der 1960er-Jahre durften dort die Fußballer des Sportvereins Böttingen ihre Verbandsspiele austragen. Für die Zuschauer gab es dort eine Holztribüne. Ein Gebäude der ehemaligen Munitionsanstalt wurde zum französischen Clubhaus umgebaut, das 1983 den Namen Karl-Carstens-Haus erhielt. Es war für den Besuch des damaligen Bundespräsidenten extra renoviert worden. Auf der Gedenktafel steht: „Le club été rénové a l'occasion de la visite officielle de Monsieur Karl Carstens, Président de R.F.A, le 30. Mai 1983.“