Bakterielle Belastung: Hier muss Leitungswasser abgekocht werden

Aufgrund einer bakteriellen Belastung des Leitungswassers durch Enterokokken, Escherichia coli und Coliformen Bakterien wurde am Donnerstagnachmittag, 5. August, auf Anordnung durch das Gesundheitsamt des Landkreises Göppingen ein Abkochgebot für das Leitungswasser in der Hochzone Aichelberg, in Gammelshausen, Heiningen, Eschenbach, Schlat, Deggingen-Reichenbach mit Aussiedlerhöfen, Eislingen, Dürnau, Bad Boll, und in Teilen von Göppingen erlassen. Weitere Informationen zu den betroffenen Gebieten und Straßen stellen die Gemeinden auf ihren Homepages zur Verfügung. Außerdem sind Teile des Landkreises Esslingen betroffen.

Leitungsnetz muss gereinigt werden

Um das Leitungsnetz zu reinigen, wird das Trinkwasser mit Chlor desinfiziert und das Leitungssystem kräftig gespült. Am Freitag wurde das Trinkwasser erneut beprobt, um zu überprüfen, ob diese Maßnahmen erfolgreich sind. Erste Laborergebnisse werden laut Mitteilung des Landratsamtes Göppingen für kommende Woche erwartet. Wie die Bakterien in das Leitungswasser gelangt sind, ist aktuell nicht geklärt. Weitere Sachverhaltsermittlungen dazu laufen.

So lange gilt das Abkochgebot

Das Abkochgebot gilt voraussichtlich bis mindestens Ende nächster Woche und kann erst nach dem Vorliegen von drei unauffälligen Trinkwasserbefunden durch das Gesundheitsamt aufgehoben werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden darüber über die Homepage der Gemeinden informiert. Aufgrund der Dringlichkeit wurde in einigen Gemeinden zudem die Freiwillige Feuerwehr beauftragt, die Bevölkerung mittels Lautsprecherdurchsagen zu informieren.