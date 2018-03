Bahnhofsverband jetzt komplett

Aus acht mach zwölf: Seit Mittwoch ist der Verband „Region Schwäbische Alb“ (kurz: RSA), der sich unter anderem um die Realisierung des Bahnhofs bei Merklingen kümmert, komplett. Aufgenommen wurden vier neue Mitglieder: Bad Ditzenbach, Dornstadt, Mühlhausen im Täle und Wiesensteig.

Dem stimmten die bisherigen acht Mitglieder zu: Laichingen, Berghülen, Drackenstein, Heroldstatt, Hohenstadt, Merklingen, Nellingen und Westerheim. Die neuen Mitglieder halten zwölf Prozent der Anteile am RSA. Neue sollen nun keine mehr dazu stoßen können. Ein Schmankerl verriet Verbandsvorsitzender Klaus Kaufmann am Ende der Sitzung im Alten Rathaus: Die Bahn wird an der Bahnhofsbaustelle demnächst eine Web-Cam (Internet-Kamera) installieren. Damit der Baufortschritt dann am Tag – und wer mag – bei Nacht verfolgt werden kann.