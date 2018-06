Bahnhof: Wackelt SPD bei Landeszuschuss?

Landespolitiker von Grünen wie CDU und natürlich die Verantwortlichen auf der Laichinger Alb erhoffen sich vom Landtag eine breite Zustimmung zu den bis zu 30Millionen Euro, die die Regierung in den Bahnhof bei Merklingen investieren will (wir berichteten). Heute wird der Posten abermals im Landtag beraten, im Zuge eines Nachtragshaushalts für 2016. Aber nicht alle in der oppositionellen SPD scheinen hinter dem Projekt zu stehen. Immerhin: Martin Rivoir aus Ulm sagt, dass seine Partei bei der Zustimmung für den Halt bleibe.

Die Finanzierung des Bahnhofs bei Merklingen ist noch nicht in trockenen Tüchern. Auch wenn das Regierungskabinett festgelegt hat, bis zu 30Millionen Euro in das Projekt investieren zu wollen: Abgesegnet werden muss dies erst noch von der Mehrheit der Abgeordneten im Landtag. Zwar stellt Grün-Schwarz die Mehrheit. Jedoch ist unklar, wie es sich bei einer Abstimmung über den Nachtrag 2016 verhält, sollte über alle Positionen aus diesem einzeln abgestimmt werden.

Manch einer der Bahnhof-Befürworter befürchtet: Das Projekt könnte dann zerredet werden.

Die Frage wird vor allem sein: Wie verhält sich die SPD, die in der vergangenen Legislatur den Bahnhof mit auf die Schiene gesetzt hat.

Zumindest einer tanzt wieder aus der Reihe: der Geislinger Abgeordnete Sascha Binder. Er empörte sich jüngst, dass der Bahnhof mit Regionalisierungsmitteln (die das Land vom Bund erhält) finanziert werden soll. Eigentlich sollte mit diesen der Betrieb, nicht jedoch die Infrastruktur des Schienennahverkehrs finanziert werden. Binder befürchtet: Die 30 Millionen fehlen dann an anderer Stelle, namentlich der Filsbahn.

Dem Ulmer SPD-Abgeordneten Martin Rivoir ist die Haltung Binders bekannt. Gegenüber der SZ bekräftigt er jedoch: „Wir bleiben bei der Zustimmung zum Bahnhof.“ Gleiches sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Immerhin sei es ja auch ein SPD-Kreisrat gewesen (Heinz Surek), der im Kreistag in Ulm den Bahnhof aufgriff; nach und nach sprangen weitere Befürworter auf.

Jetzt zu kneifen, sei unglaubwürdig, so Mattheis.

Positive Nachrichten gibt es derweil von der Bahn. Auf SZ-Anfrage sagt ein Sprecher: Die Untersuchungen des Untergrunds bei Merklingen sind abgeschlossen. Problematische Hohlräume seien nicht aufgetaucht. Die Auswertung der Ergebnisse laufe allerdings noch.