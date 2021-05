Bagger beschädigt Brücke bei Suppingen

Ein aufgeladener Bagger beschädigte am Montag eine Brücke bei Suppingen. Das ist passiert: Ein 60-Jährige fuhr mit seinem Laster gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 28 in Richtung Blaubeuren. Auf seinem Lastwagen befand sich laut Polizei ein kleinerer Bagger. Der war auf dem Laster nicht ordnungsgemäß gesichert und von der Gesamthöhe zu hoch, so die Beamten in ihrer Mitteilung. Als er bei Suppingen unter einer Brücke durchfuhr, blieb der Baggerarm an dem Bauwerk hängen. Dabei rissen Hydraulikschläuche ab und der Lastwagen wurde beschädigt.

Baggerschaufel fällt von der Ladefläche

Eine Baggerschaufel fiel noch von der Ladefläche und blieb auf der Straße liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Die zuständige Straßenmeisterei überprüfte den Schaden und konnte die Brücke wieder frei geben, da der Unfall wohl keinen Einfluss auf die Statik hatte. Am Laster und Bagger entstanden ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an der Brücke lässt sich laut Polizei noch nicht abschätzen, dürfte aber mehrere 10.000 Euro betragen.