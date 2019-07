Bürgerstiftung Laichinger Alb wird mit höchster Auszeichnung geehrt

Jüngst fand beim Deutschen Stiftungstag in Mannheim die Preisverleihung zum Deutschen Stifterpreis statt. Gäste wie Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg sowie der Schriftsteller und Kabarettist Eckhard von Hirschhausen würdigen das Engagement der insgesamt 30000 ausgezeichneten Bürgerstifter.

Mit der höchsten Auszeichnung im Stiftungswesen ehrt der Bundesverband Deutscher Stiftungen in diesem Jahr erstmalig eine so große Gemeinschaft von Stiftenden. Darunter auch die Bürgerstiftung Laichinger Alb.

Demokratische Mitbestimmung im Blick

„Mit der Vergabe des Deutschen Stifterpreises an die Bürgerstifter in Deutschland möchte der Bundesverband Deutscher Stiftungen die damit verbundenen vielfältigen Formen des Stiftens ehren. Die Engagierten bringen nicht immer nur Geld, sondern auch Zeit und Ideen ein.

Passend zum Thema ,Unsere Demokratie’ ist das Engagement vor Ort ein gelungenes Beispiel dafür, wie stifterisches Engagement und demokratische Mitbestimmung ineinander greifen“, so Prof. Dr. Joachim Rogall, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Für Gemeinschaft einsetzen

In Bürgerstiftungen engagieren sich laut Mitteilung Menschen mit Zeit, Geld und Ideen für die Gemeinschaft in ihrer Stadt oder ihrer Region. Kennzeichnend für Bürgerstiftungen ist, dass sich ihre Aktiven für vielfältige Gemeinwohlzwecke einsetzen – zum Beispiel in den Bereichen Jugend, Senioren, Kultur und Umwelt. Sie seien ein zentraler Ort für den Dialog mit der lokalen Zivilgesellschaft und ermöglichen Partizipation.

Bürgerstiftung Laichinger Alb feiert

Die Bürgerstiftung Laichinger Alb feierte im November 2018 ihren zwölften Jahrestag. Dabei konnte ein Stiftungskapital von 459.700 Euro bekannt geben werden. Dieses schöne Ergebnis sei den 165 Zustiftern, den 49 Sach- und Geldspendern sowie den motivierten 179 Zeitstiftern zu verdanken. Seit der Gründung wurden mit 168.570 Euro regionale Projekte und in Not geratene Bürger unterstützt.

Vor über 20 Jahren wurden laut Mitteilung die ersten Bürgerstiftungen in Deutschland gegründet. Mittlerweile gibt es deutschlandweit rund 400 dieser Stiftungen, in denen sich rund 30.000 Menschen engagieren. Jährlich kommen dabei insgesamt etwa 1,85 Millionen Stunden für die Gemeinschaft zusammen. Alle Bürgerstiftungen Deutschlands zusammen hätten ein Gesamtvermögen von knapp über 360 Millionen Euro (Stand 2017). Insbesondere die Unabhängigkeit der Bürgerstiftungen von Politik, Wirtschaft oder Religion, die lokale Ausrichtung sowie die Vielfalt der Zwecke und die Diversität der Stifter spielen eine wichtige Rolle.