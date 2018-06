Bürgermeister ehrt Laichinger Lebensretter

Ohne ihre Selbstlosigkeit, ginge es vielen Kranken und Verletzten gesundheitlich schlechter, nicht selten retten Blutspender sogar Menschenleben. Und in Laichingen ist die Spendenbereitschaft traditionell stets sehr hoch. Am Donnerstagabend sind runde Laichinger Spender für ihren Dienst am Nächsten von Bürgermeister Klaus Kaufmann (vorne links) geehrt worden.

Für zehnmaliges Spenden Ulli Anhorn, Anja Bühner, Patrizia Drexel-Honold, Simon Günther, Yasar Halvaci, Barbara Hascher, Rolf Kazmaier, Claudia Kunze, Tanja Lippert, Anita Mangold, Gerhard Ruopp, Katja Schmid, Heidi Schmidtberger, Reinhold Siehler, Sandra Sommer, Michael Stoll, Theogaris Titos, Karin Töller und Filiz Yigit. Für 25-maliges Spenden wurden ausgezeichnet: Marc Baumann, Michael Beck, Achim Gekeler, Simone Gekeler, Reinhold Jakob, Robin Jennen, Ann-Kathrin Kneule, Olivier Lötscher-Bandle, Christa Reif, Stefan Rölke, Michael Schöll, Heike Waldeck und Christian Zeifang. 50 Mal Blut gespendet haben und dafür geehrt wurden Wolfgang Burkhardt, Edelgard Erz, Hans Adolf Gaiser, Gert Heyer, Ulrike Kneule, Dieter Kölle, Jürgen Mangold, Wolfgang Mutschler, Axel Renneberg, Rosetta Szemenyei und Klaus Zeifang. Und stolze 75 Mal ihr Blut für die gute Sache gegeben haben (vorne in der ersten Reihe) Walter Dick, Elke Kölle, Bernd Mangold, Frank Schrade, Orson Schwenk und Monika Schwenkedel.