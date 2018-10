Bürgermeister dankt Laichinger Spendenkönigen

1772 Blutspenden sind in Laichingen innerhalb des „Spenderjahres“ zwischen Juli 2017 und Juni 2018 bei vier Blutspendeaktionen in der DSH zusammengekommen. Diesen großen Einsatz der Blutspender in Laichingen – die Stadt im Alb-Donau-Kreis, in der regelmäßig die meisten Blutspenden abgegeben würden – hat Bürgermeister Klaus Kaufmann (re.) am Mittwochabend gewürdigt.

Im Alten Rathaus ehrten er und Stefan Pratz (Dritter v.li.), Vorsitzender des DRKs in Laichingen, runde Spender; jene, die schon zehn, 25, 50 Mal und 75 Mal Blut gespendet haben. „Sie sind alle Lebensretter“, so Kaufmann. Von den 32 zu Ehrenden war rund die Hälfte gekommen. Für sie gab es kleine Geschenke sowie Ehrennadeln. Wie sehr Blutspenden benötigt werden, so dringend nämlich, wie noch nie, machte Kaufmann anhand einer Zahl deutlich. Allein an einem Tag würden in Baden-Württemberg 1800 Spenden gebraucht. Grund sei vor allem der medizinische Fortschritt, die meisten Blutspenden würden in der Krebsbehandlung verwendet. Statistisch gesehen sei jeder Bundesbürger ein Mal in seinem Leben auf eine Blutspende angewiesen. Die nächste Blutspende in Laichingen findet kurz vor Weihnachten statt.