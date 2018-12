Bürger surfen bald kostenlos

Nun also doch: Nach einem Rückzieher wegen einer Panne auf EU-Ebene im Sommer hat es jetzt geklappt: Laichingen kommt in den Genuss von EU-Fördergeldern. Mit diesen soll kostenfreies WLAN für die Bürger eingerichtet werden, in der Stadtmitte und im Rathaus. Bald soll es soweit sein.

Ab Frühjahr sollen Einwohner Laichingens sowie Gäste das neue Angebot nutzen können, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Möglich werde das WLAN durch ein Förderprogramm der EU („WiFi4EU“). Das Projekt umfasse ein Budget von 120 Millionen, welche in Form von Gutscheinen über je 15 000 Euro bereitgestellt werden. Mit diesem Geld sollen in Zusammenarbeit mit der EnBW in der gesamten Stadtmitte und im Rathaus schnellstmöglich Hotspots für flächendeckenden WLAN eingerichtet werden.

Eigentlich sollten entsprechende Gelder schon im Sommer ausgeschüttet werden, doch da spielte ein EU-Server nicht mit. 13 000 Bewerbungen wurden eingereicht. Nun gibt’s das Geld eben als vorweihnachtliches Geschenk. Laichingen ist eine von europaweit 2800 Gemeinden, die zum Zug kommen und eine von 224 deutschen Gewinnern. Die Bewerbung erfolgte nach dem Windhund-Prinzip.

Ziel ist es, an zentralen Orten des öffentlichen Lebens kostenfreies WLAN bereitzustellen – für alle und gebührenfrei. „Ich freue mich sehr“, sagt Bürgermeister Klaus Kaufmann. Zu verdanken sei dies „vor allem der schnellen Reaktion unseres IT-Fachmanns Ulli Priel“, der rechtzeitig den Meldebutton angeklickt habe.