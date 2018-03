Bühne frei für Suppinger Lichtstube

Die elfte Auflage der Suppinger Lichtstube findet am Sonntag, 25. Februar, in der Suppinger Kornberghalle statt. Aus Termingründen, so die Organisatoren, ist der Beginn am Nachmittag um 15 Uhr. Saalöffnung ist um 14 Uhr, von da an können sich die Gäste schon mit Kaffee und Kuchen eindecken. Der Gaumen könne auch mit „Schwäbischem Fingerfood“ (Schwarzwurschträdla, Schmalzbrot oder Soidawürschtla) und selbstgemachten Most verwöhnt werden. Die Mitwirkenden der Lichtstube sind die Wirtshausmusik Kaz & Co., die Volkstanzgruppe-Heroldstatt der Gemischte Chor Suppingen, die Suppinger Stammtischbrüder sowie „Sänger, Schwätzer und Erzähler“. Den Besucher erwartet „ein buntes Programm aus Musik, Tanz und Gesang, mit viel Witz und humorvollen Geschichten“. Der Eintritt beträgt vier Euro.