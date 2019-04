Bücherei macht aus Platznot eine Tugend

Erfolg kann auch ein Fluch sein. Die Laichinger Stadtbücherei eilt von Rekord zu Rekord. Doch je größer das Angebot, desto größer tritt das Raumproblem zu Tage. Büchereileiterin Marion König hat jetzt vor dem Gemeinderat ihre Forderung nach einer Erweiterung erneuert. Obwohl die Botschaft ankam, dürfte sich an der beengten Situation zunächst nichts ändern.

Standen vor 15 Jahren noch rund 16 000 Medien im realen Raum in der Laichinger Stadtbücherei für den Kunden zur Auswahl bereit, waren es im vergangenen Jahr schon 21 500. Doch große Sprünge nach oben dürften nicht mehr drin sein, die Laichinger Bücherei in der Radstraße 8 hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Zwar sind viele Medien mittlerweile digital verfügbar (das Angebot der „Onleihe“ macht’s möglich), doch aus Sicht von Büchereileiterin Marion König muss sich räumlich dringend etwas tun.

Wie in den Jahren zuvor bei ihrem turnusgemäßen Bericht im Laichinger Gemeinderat appellierte sie auch bei der jüngsten Sitzung für eine Erweiterung. Die Verwaltung und der Laichinger Rat mögen bitte über „erweiterte Räumlichkeiten nachdenken“, bat König. Die Bücherei „platzt aus allen Nähten“. Aktuell verfüge die Bücherei über 210 Quadratmeter an Platz, nötig seien laut Fachleuten, so König, aber 700 Quadratmeter – um eine „moderne Stadtbücherei“ zu bekommen.

Die Laichinger Bücherei ist mittlerweile deutlich mehr als nur eine reine Ausleihe, wo sich Menschen lediglich zum Bücherausleihen oder Zurückbringen die Klinke in die Hand geben. Öffentliche Bibliotheken wie die Laichinger seien zu „Teilhabeorten“ geworden; bedeutet: Zwar blieben die klassischen Funktionen erhalten, allerdings verschiebe sich der Aufgabenschwerpunkt hin zu realen Treffpunkten für den Austausch, die Kommunikation, das Lernen und Lesen. Laut König könne man die Bücherei auch als „Wohnzimmer der Laichinger Stadtgesellschaft“ bezeichnen und begreifen.

Mehr als 150 Veranstaltungen

Eindrücklich belegte König diesen Trend mit Zahlen. Allein im vergangenen Jahr veranstaltete die Bücherei mehr als 150 Veranstaltungen, für Kinder, Schüler, Literatur-Liebhaber (Literaturfest) aber auch für andere Gruppen, gerne auch in Kooperation mit der VHS. Insgesamt war die Bücherei in 2018 an 1327 Stunden geöffnet.

Was die reinen Ausleih-Zahlen angeht, können König und ihre Mitarbeiter für 2018 einen weiteren Rekord vermelden: 120 410 Entleihungen; 2017 waren es 120 320 und vor 15 Jahren (2003) noch 81 086. Leicht gesunken ist die Zahl der durchschnittlichen Entleihungen pro Laichinger Einwohner. Lagen diese 2017 bei 10,5, waren es in 2018 „nur“ noch 10,2. Ein letztlich nur statistischer und vernachlässigbarer Rückgang.

Wie sehr das Verhältnis zwischen vorhandenem Platz und vorhandener Nachfrage mittlerweile auseinander geht, zeigte der Vergleich Königs mit Büchereien in anderen Städten. So liegt Laichingen bei den Entleihungen von 120 000 deutlich vor größeren Städten wie Erbach (100 000), Blaustein (52 500) oder auch Ehingen (109 000) – der Bestand der Medien ist in Laichingen teils aber deutlich geringer. In Ehingen finden sich (Stand 31. 12. 2018) 26 700 Medien, in Erbach 28 000. Das ist schon ein Kunststück: Weniger im Angebot zu haben und trotzdem eine höhere Nachfrage.

Bürgermeister Klaus Kaufmann lobte das Engagement des Bücherei-Teams (ohne auf die Platzprobleme einzugehen). Es sei auch wichtig, dass das Angebot weiterhin kostenlos sei für Bürger. Der Zugang zu Bildung müsse allen frei sein, ansonsten bestehe die Gefahr eine „Zweiklassengesellschaft“.

Neues Angebot ab Anfang Mai

Die Bücherei-Ziele für 2019 sind wieder ambitioniert. Anfang Mai soll ein neues Angebot starten: Die „Bücherraupe Leselotte“ soll ihre Reise in die Kitas und Schulen der Stadt antreten.

Außerdem soll noch in diesem Frühjahr vor der Bücherei, auf dem Duceyer Platz, ein Lesecafé eingerichtet werden; Die Bücherei macht aus der Not eine Tugend. Anfang der Woche wurden schon die Möbel geliefert.

„Mit schönen Leseplätzen samt Sonnenschirmen wollen wir für eine Erweiterung unserer Räume sorgen“, sagte Marion König. Wenn dies schon nicht in baulicher Hinsicht geschieht, dann soll dies zumindest temporär der Fall sein, wenn das Wetter mitspielt.