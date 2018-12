Bücherei ist hoch zufrieden

Wenn frühmorgens große Gruppen von Kindern und Jugendlichen fröhlich durch die Stadt ziehen, ist in Laichingen Literaturfestival-Zeit. In den vergangenen Wochen ließen sich wieder rund 600 Schüler der Klassen eins bis neun von namhaften Autoren, Illustratoren, Schauspielern, Künstlern und Wortakrobaten für Literatur begeistern. Sie lasen und spielten an insgesamt zehn Programmtagen unzählige Buchseiten und Geschichten vor. Allen Akteuren wurden jede Menge Fragen rund ums Schreiben, Künstler- und Autorenleben gestellt.

Bei elf Veranstaltungen wurde zugehört, gelacht, gedichtet, gegruselt, diskutiert und mitgesungen. „Grandiose Stimmen“ begeisterten laut Mitteilung der Bücherei mit witzigen, spannenden und berührenden Erzählungen, Gedichten und Sachgeschichten um fantasievolle Abenteuerreisen, turbulente Familienereignisse und kriminalistische Geschehnisse. Ob heiter oder ernst – das bunte Programm des diesjährigen Laichinger Lesefestes „hatte einiges zu bieten; in unterschiedlichen Veranstaltungsräumen“.

Für einen gelungenen Auftakt sorgte der Stuttgarter Autor Tobias Elsäßer, der bei insgesamt vier Veranstaltungen bewies, dass er nicht nur gut schreiben kann, sondern ganz nah dran ist – an Kindern und Jugendlichen.

Aber auch die preisverwöhnte südtiroler Sachbuchautorin und promovierte Pädagogin Gudrun Sulzenbacher sei ein Glücksgriff gewesen. Sie hat die Ausstrahlung und das didaktische Rüstzeug, die Geschichte von Ötzi so mitreißend zu erzählen, dass nicht nur Schüler von ihrem Auftritt fasziniert waren.

Und mit Ralph Caspers konnte die Stadtbücherei einen ganz großen Namen für eine Veranstaltung gewinnen. Der bekannte Moderator zeigte sich in Laichingen witzig, zugänglich und entspannt – so wie ihn seine jungen Fans aus den Fernsehsendungen kannten.

Der Rezitator und studierte Musiker Oliver Steller aus Köln brachte 120 Erst- und Zweitklässler zum Toben, als er die verschiedensten Arten von Gedichten – vom Abzählreim bis zum klassischen Gedicht – bespielte, zauberte und sang, begleitet von seiner Gitarre Frieda.

Wie man aus einem mückengroßen Papierschnipsel einen Elefanten macht, das zeigten die „Schnipsis“ Silke Janas und Anna Wagner in einem Workshop in der Stadtbücherei, bei dem die beiden Künstlerinnen dazu verführten, kreativ zu sein.

Theaterspaß vom Feinsten gab es, als zwei Schauspieler der Württembergischen Landesbühne in der Stadtbücherei zwischen den Buchregalen ihre Lesekiste öffneten und das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ vor zwei Schulklassen der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule präsentierten.

In Feldstetten vorgelesen

„Du spinnst wohl!“, so ist der Titel einer außergewöhnlichen Adventskalendergeschichte, die Kai Pannen vor allen Schülern der Grundschule Feldstetten vorlas. Im Jahr 2017 erhielt der gelernte Hamburger Illustrator auf der Leipziger Buchmesse die Auszeichnung „Lesekünstler des Jahres“ und begeisterte sein Publikum zum Abschluss des großen Lesefestes nicht nur mit seinen Büchern, sondern auch mit seinen Zeichnungen.

Wie wichtig diese Begegnungen und Leseanreize sind, brachte der Autor Tobias Elsäßer in Laichingen auf den Punkt: „Viele Kinder haben außerhalb der Schule wenige Gelegenheiten, sich mit Geschichten und Büchern zu beschäftigen. Über die Veranstaltungen bekommen sie einen emotionalen Zugang zu Büchern zur Stadtbücherei und eine Motivation zum Lesen. Wenn die Lesungen regelmäßig im Rahmen eines Leseförderungskonzeptes stattfinden, fördern sie die Lesefreude nachhaltig.“