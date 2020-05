Autokino für Autoliebhaber in Laichingen

In der Reihe der Kinofilme, die zur Zeit auf dem Laichinger Flugplatzgelönde im Autokino gezeigt werden (die Schwäbische Zeitung berichtete), stand am Freitag Abend das Motto „Oldtimer“ auf dem Programm. So startete pünktlich um 20.45 Uhr der bereits achte Film „Le Mans 66 - Gegen jede Chance“ auf der großen Leinwand.

Der Film zeigt eindrücklich die Rivalität zwischen Ford und Ferrari in den 1960er Jahren. Im Fokus steht die Biografie von Henry Ford II und der Konkurrenzkampf zwischen Ford und Ferrari beim Rennen in Le Mans im Jahr 1966. Hohe Drehzahlen und hohe Geschwindigkeiten auf der Rennstrecke sorgten für eine spannende Unterhaltung. Die Fahrzeuge folgten den Einweisern auf die Parkflächen, so dass das Einparken im Nu erledigt war. Auch einige Oldtimer waren vor Ort, obwohl das recht kühle Wetter bestimmt viele davon abgehalten hat, im offenen Cabrio vorzufahren. Dennoch waren die Plätze auf der Wiese vor der großen Leinwand fast ausgebucht. Kurz vor Beginn wurden die einzuhaltenden Regeln nochmals über die Leinwand übertragen, beispielsweise dass das Fahrzeug nur mit Maske verlassen werden darf und der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss.

Applaus via Blinklicht oder Lichthupe

Der Ton wurde über eine UKW-Funkstrecke auf dem Flugplatzgelände übertragen. Um die Autobatterie zu schonen, kam in vielen Autos das mitgebrachte Kofferradio zum Einsatz. Bevor die Fahrzeuge das Gelände wieder verließen, gab es noch eine Einlage von den Besuchern. Sie bedankten sich mit Warnblinker, Lichthupe und Hupe beim Veranstalter für den gelungenen Abend.

Organisator und Veranstalter Bernd Hasebrink von Medien-Service Hasebrink lobte den tadellosen und routinierten Ablauf und bedankte sich bei der Stadt Laichingen, dem Flugsportverein, dem Gloria Kino-Center Geislingen, den Sponsoren und den Helfen von Bulletproof für die unkomplizierte und hervorragende Unterstützung und Mithilfe. „Dies hat dazu beigetragen, dass das Autokino ein voller Erfolg ist und als Abwechslung in der Region angekommen wird“, so Bernd Hasebrink.

Programm geht bis zu den Sommerferien weiter

„Wir planen das Autokino mit kleiner Unterbrechung bis in den Sommer fortzuführen“, ergänzt Hasebrink. So soll auch an den kommenden Wochenenden die Veranstaltung jeweils unter einem besonderen Motto stehen. Nach den „Oldtimern“ kommt das Motto „Fun“ zum Vatertag gerade richtig. Hier freut sich der Veranstalter auf kreative Ergänzungen der Besucher, die Ihre Fahrzeuge und den Innenraum dem Motto widmen können.

Kinoprogramm: 21.05. Manta Manta, 22.05. Eiskönigin 2, 22.05. Fast and Furious - Hobbs and Shaw, 23.05. Bad Boys for Live, 23.05. Pulp Fiction, 24.05. Bohemian Rhapsody.