Autofahrerin übersieht Fußgänger – 58-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Fußgänger ist am Dienstag in Laichingen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde ein 58 Jahre alter Mann dabei verletzt.

Der Fußgänger ging demnach kurz vor 10 Uhr den Gehweg der Geislinger Straße entlang. An der Ausfahrt aus einem Parkplatz stand ein Auto. Als der Fußgänger vor dem Fahrzeug vorbeiging, fuhr der Wagen los.

Die 42-Jährige am Steuer hatte den Mann offenbar übersehen. Der 58-Jährige stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Autofahrerin. Die Frau sieht einer Strafanzeige entgegen.