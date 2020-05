Auto rammt Radler am Zebrastreifen

Ein zwölfjähriger Radler wurde am Dienstagvormittag in Laichingen leicht verletzt, als er beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto gerammt wurde.

Der Junge war gegen 10.30 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, das teilt die Polizei mit. Am Fußgängerüberweg hielt er an, um die Straße zu überqueren. Zwar näherte sich ein Pkw, weil aber der Junge annahm, dass dessen Fahrer schon rechtzeitig stoppen würde, begab er sich auf den Zebrastreifen. Der 70-jährige Autofahrer bremst nicht rechtzeitig und rammte das Kind mit seinem VW-Polo. Der Junge trug leichte Verletzungen davon. Einen Krankenwagen benötigte er jedoch nicht. Der Sachschaden an dem Pkw blieb gering. Die Polizei hat Ermittlungen.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchst aufmerksam zu sein – sowohl als Autofahrer wie auch als Fußgänger.