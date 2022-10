Ausgeglichene Bilanz der Laichinger Handballer*innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Anfang des Wochenendes machte am Samstag die gemischte F-Jugend, welche zu ihrem ersten Spieltag nach Langenau reiste. Für die meisten Spieler*innen war es der erste Spieltag überhaupt. Dementsprechend nervös startete man in das erste Spiel, dies legte sich jedoch beim zweiten Spiel. Nach einer kurzen Pause folgten noch zwei Handballspiele, bei denen nochmals großartig gekämpft und viele Tore geschossen wurden.

Weiter ging es an diesem Spieltag mit der weiblichen C-Jugend, auswärts bei der SG Ulm-Wiblingen. Die Mannschaft startete von Beginn an konzentriert, was sich in einer 7:1 Führung in der 7. Spielminute widerspiegelte und zu einem souveränen 15:30 Auswärtssieg führte.

Direkt im Anschluss folge das dritte Saisonspiel der weiblichen A-Jugend, ebenfalls bei der SG Ulm-Wiblingen. Die Laichingerinnen gingen schnell mit 1:4 Toren in Führung, doch die Gastgeberinnen kamen danach besser ins Spiel und übernahmen Mitte der ersten Halbzeit die Führung. Die Mannschaft versuchte bis zum Schluss das Spiel noch zu drehen, dennoch verlor man unglücklich und etwas zu hoch mit 33:25 Toren.

Die Männer 2 waren bei der TG Biberach 2 zu Gast. Nachdem die ersten 15 Minuten des Spiels auf eine Partie auf Augenhöhe hindeutete, zogen die Gastgeber schnell auf 10:5 Tore davon. Trotz großen Kampfgeistes konnte der Auswärtsniederlage mit 28:18 Toren nichts mehr entgegengesetzt werden.

Die Männer 1 hingegen holten in einem Krimi die nächsten beiden Punkte nach Laichingen. Das Spiel beim TSV 1848 Bad Saulgau 2 bot den Zuschauer*innen spannende 60 Minuten. Während die Laichinger zur Halbzeitpause noch einem 16:13 Rückstand hinterherliefen, konnte zu Beginn der zweiten Spielhälfte schnell die erste Führung herausgespielt werden. Letztendlich konnten die Laichinger Jungs die Oberhand behalten und gewannen mit 28:29 Toren.

Die Handballer laden kommendes Wochenende für folgendes Spiel in die Jahnhalle ein: weibliche C-Jugend (Sonntag, 16 Uhr). Auf eure Unterstützung freuen sich die Spieler des TSV bei einigen Auswärtsspielen: männliche C-Jugend (Samstag, 10 Uhr in Biberach), gemischte D-Jugend (Samstag, 11:30 Uhr in Langenau), männliche B-Jugend (Samstag, 16 Uhr in Lehr), Männer 2 (Samstag, 17:30 Uhr in Langenau), gemischte E-Jugend (Spieltag am Sonntag in Bad Saulgau).