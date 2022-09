Ausflug der LandFrauen Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönem Herbstwetter machten sich die LandFrauen Laichingen zu ihrem Jahresausflug zum Meteorologische Observatorium Hohenpeißenberg auf. Dieses steht auf der höchsten Erhebung im bayrischen Alpenvorland. Es handelt sich hierbei um die älteste Bergwetterwarte der Welt. Das Observatorium liegt 977 Meter über Normalnull auf dem Hohen Peißenberg und ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) angegliedert. Bis auf eine kurze kriegsbedingte Unterbrechung von 14 Tagen im Jahre 1945 führt dieses Institut seit dem 1. Januar 1781 meteorologische Beobachtungen durch. Es werden aber auch Ozonforschung, Aerosol- und Spurengasmessungen und Radarmeteorologie betrieben. Bei einer kurzweiligen und interessanten Führung wurden den Teilnehmern die dort aufgestellten Messgeräte erläutert und Messtechniken gezeigt.

Nach einer Pause im Bergrestaurant konnten die LandFrauen noch einen kleinen Spaziergang auf dem Berg machen und die wunderschöne Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt besichtigen. Danach ging es zum nahe gelegenen Ammersee. In Herrsching bestand die Möglichkeit einen Rundgang zum Schloss und durch den Kurpark zu machen und Kaffee oder Eis bei Sonnenschein zu genießen. Bei einer Rundfahrt auf dem Ammersee konnten die Bergkette der Alpen, das Kloster Andechs, der klare See und die vielen Segler, welche den sonnigen Tag auch noch nutzen, bestaunt werden. Der Ammersee ist der drittgrößte See in Bayern mit rund 47 Quadratkilometern, einer maximalen Tiefe von 80 Metern und einer Uferlänge von 43 km. Er liegt 533 m über dem Meeresspiegel.