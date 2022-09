Ausflug Albverein Berghülen zum Kloster Andechs und Ammersee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz nach halb acht am Sonntag, den 4. September startete der diesjährige Jahresausflug der Berghüler Albvereins Gruppe im Schwäbischen Albverein. Ziel der Busreise war der Ammersee und das Kloster Andechs. Die Fahrt der insgesamt 44 Personen ging über Ulm, Memmingen nach Herrsching, mit 10 800 Einwohnern die größte Stadt am Ammersee. Außerdem gibt es hier die längste Seeuferpromenade Deutschlands mit circa zehn km länge.

Von Herrsching aus begaben sich dann 36 Personen auf den Wanderweg zum Kloster Andechs. Nach 4,5 km kamen die Wanderer bei der Klosteranlage an. Die restlichen Teilnehmer fuhren mit dem Bus zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Bayerns. Das Benediktinerkloster liegt auf 700 Meter und wurde erstmal 1080 erwähnt. Seit 1423 ist es eine Wallfahrtskirche und das Kloster Andechs wurde 1500 gegründet und umfasst eine Brauerei mit acht verschiedenen Bieren und 100 000 Hektoliter werden jährlich gebraut. Gastronomie, Landwirtschaft, ein Tagungs- und Kulturzentrum ist ebenfalls auf dem Heiligen Berg angesiedelt. Nach der Besichtigung und einem Mittagessen sowie dem Genuss der Biere ging die gesamte Wandergruppe mit dem Bus zurück nach Herrsching zur Schiffsanlegestelle.

Um halb drei startete die Seerundfahrt bei herrlichem Wetter und schöner Aussicht auf die Landschaft rings um den drittgrößten See Bayerns mit 16 km Länge. Es gibt neun Zuflüsse beziehungsweise Bäche und die Amper ist der Abfluss des Wassers. Vier Schiffe mit Gastronomie verkehren auf dem See und es gibt drei verschiedene Rundfahrten im Angebot. Kurz vor 17 Uhr legte das Schiff dann wieder an, der Bus ist auch schon da und die Fahrt geht zurück Richtung Heimat. Gegen 19 Uhr kam dann die gut gelaunte Gruppe in Balzheim an, wo es im Löwen das verdiente und leckere Abendessen gab. Nachdem Hunger und Durst gestillt waren, ging es zurück nach Berghülen, wo man mit den neu gesammelten Eindrücken pünktlich um halb zehn ankam. Ein rund um gelungener Ausflug, dies war der einheitliche Tenor der zufriedenen Teilnehmer.