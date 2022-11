Aus fünf Spielen nur einen Sieg geholt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fünf Partien mussten die Laichinger TT Spieler in der letzten Woche bestreiten. Neben einem Sieg gab es vier Niederlagen, drei Mannschaften hatten spielfrei. Eine weitere hohe Niederlage mit 1:9 gab es für das Bezirksklassen Team der Herren I beim TTC Ehingen I. Jonas Zeifang holte den Ehrenpunkt für sein Team, das ansonsten auf verlorenem Posten stand. Mit jetzt sechs Niederlagen ziert man leider weiterhin das Tabellenende. Auch in den letzten drei Partien der Vorrunde 22/23 wird es für die Erste schwer sein um einen Erfolg zu erzielen.

Den zweiten Sieg in Folge erzielte die zweite TSV Herren Mannschaft im Derby gegen den SV Westerheim II mit 9:2 und ist jetzt in der Kreisliga A auf den zweiten Platz vorgerückt. Nach den drei Doppeln lag man mit 2:1 in Front, es spielten Lehner/Nübling gegen Sailer/Partenheimer 3:1, Söll/Rößler gegen Walter/Bültmann 2:3 und Karakurum/Körner gegen Kempf/Gedikoglu 3:0.

Am ersten Paarkreuz waren Kurt Lehner und Reiner Nübling gut aufgelegt und besiegten jeweils deutlich ihre Kontrahenten Johannes Walter und Nils Bültmann, was vier Punkte für Laichingen bedeutete. Heinz Dieter Söll punktete knapp mit 3:2 gegen Christian Kempf und Mehmet Karakurum siegte deutlich mit 3:0 Sätzen gegen Elmar Sailer. Ebenfalls mit 3:0 siegte Uli Rößler gegen Gedikoglu. Joachim Körner verlor sein Match mit 1:3 gegen den ehemaligen Laichinger Ralf Partenheimer, der zum SV gewechselt hatte.

Das Spiel der Jungen 19 wurde wegen Spielermangels seitens von Laichingen verlegt. Die dritte TSV Jungen Mannschaft verlor ihr Heimspiel in der Jahnhalle mit 2:6 gegen den TSV Herrlingen II. Jonathan Steeb/Michel Wegst siegten mit 3:2 im Doppel und Simon Wahl/Emil Roser verloren mit 1:3. Emil Roser holte den zweiten TSV Punkt durch einen klaren 3:0 Satzsieg.

In der Mädchen Bezirksliga verlor die SG Laichingen/Seißen beim RSV Ermingen mit 3:7 und bleibt damit am Tabellenende. Durch eine deutliche 4:0 Schlappe ist das TSV Pokalteam im Kreispokal A beim SV Lonsee bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die starken Gastgeber stand man in allen Partien auf verlorenem Posten.

Drei Termine können sich die Abteilungs Mitglieder vormerken. Am Samstag 17. Dezember ab 13 Uhr sind die Vereinsmeisterschaften und anschließend um 19 Uhr findet die Weihnachtsfeier statt. Das Zweier Tischtennis Turnier findet am 18./19. Februar 2023 statt.