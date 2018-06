Aufklärung in der Laichinger Kläranlage

Wo und wie wird das Abwasser gereinigt? Was passiert hinter dem Zaun auf der Laichinger Kläranlage? Was wurde für das investierte Geld gebaut? Was bedeutet „Weitergehende Reinigungsstufe“?

Diese Fragen können sich alle Interessierten am Sonntag, 8. Mai, bei einem Tag der offenen Tür in der Laichinger Kläranlage beantworten lassen. Für mehrere Millionen Euro ist eine neue Klärstufe eingebaut worden.

Der Tag der offenen Tür findet statt im Zuge des Frühlingsmarkts und zwar in der Kläranlage in der Graf-von-Zeppelin-Straße 7. Begeben können sich die Gäste auf zweierlei Führungen.

Einmal auf eine Führung über die Gesamtanlage. Treffpunkt ist am Betriebsgebäude West. Diese Führungen beginnen jeweils um 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr. Sie gehen jeweils rund eine Stunde.

Die zweite Führung geht zum Neubau der neuen Klärstufe. Treffpunkt ist hier am Betriebsgebäude Ost. Diese Führungen beginnen um 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30Uhr.