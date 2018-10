Auf Schnäppchenjagd in der Feldstetter Delauhalle

Sehr gut besucht gewesen ist der Herbstbasar am Samstagvormittag in der Feldstetter Delauhalle, den die Kinderturnabteilung des SV Feldstetten einmal mehr organisiert hat. Federführend haben Andrea Mutschler, Birgit Söll, Elisabeth Wurster und Heike Waldeck den Schnäppchenmarkt organisiert, die mit zahlreichen weiteren Helferinnen den Auf- und Abbau und den Verkauf stemmten. Weit mehr als 30 Basare hat die Kinderturnabteilung des SVF inzwischen veranstaltet und auch der nächste Termin steht schon fest: Wieder auf Schnäppchenjagd in Feldstetten gehen können Kunden am Samstag, 6. April, von 10 bis 12 Uhr. Dann sind natürlich Frühjahrs- und Sommerkleidung im Angebot. Am Samstag gab es neben allerlei Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 176 auch Babyartikel, Kinderwagen, Autositze, Sportartikel, Schuhe, Spielsachen und vieles mehr, ferner Butterbrezeln und leckere Kuchen zur Stärkung. Auch Getränke waren zu haben. Fündig geworden am Samstag bei ihrem Rundgang entlang der Regale und Tische sind die vielen Basarbesucher sicherlich. Die Verantwortlichen vom Basarteam waren mit dem Verlauf und der Resonanz zufrieden. „Wir hatten viele Gäste. Die Nachfrage nach den Artikeln war gut“, resümiert Andrea Mutschler, die Vorsitzende des Sportvereins. Die Vorbereitungen und Aufräumarbeiten seien schon recht umfangreich, lässt sie wissen. Den Erlös des Basars erhält wie in den Vorjahren die Kinderturnabteilung des SV Feldstetten. Fotos: Steidle