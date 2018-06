Auf Safari im Laichinger Wald

Es herrscht Hochbetrieb in den Nistkästen, die rings um Laichingen in den Wäldern hängen. Regelmäßig kontrollieren Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) Laichinger Alb die künstlichen Bruthöhlen, um einen Überblick darüber zu bekommen, in wie vielen Kästen welche Vogelarten brüten. Seit Jahrzehnten bereits führen die Nabu Mitglieder genau Buch über die Belegung der Nistkästen.

Spitzenreiter sind seit Jahren die Kohlmeise, gefolgt von der Blaumeise und dem Kleiber.

Ausgestattet mit Lageplan

Melanie Gaißer vom Nabu Laichinger Alb ist bei ihrer ersten Kontrolltour in diesem Jahr im Wald Asem unterwegs. Ausgestattet mit einem Lageplan der Nistkästen macht sie sich auf die Suche nach den teilweise recht gut im Blätterwirrwarr getarnten Kästen. Ziel ist es, in alle Kästen vorsichtig hineinzuschauen und zu prüfen, ob im Nistkasten überhaupt ein Nest gebaut wurde sowie ob und welche Vogelart brütet.

Dabei bleiben Überraschungen nicht aus. Mal surrt es beim Abhängen des Kastens gewaltig und verärgerte Wespen schwirren den Ehrenamtlichen um den Kopf herum. Sie hatten sich den Nistkasten als praktischen Wetterschutz für ihr hölzernes Nest auserkoren. In einem anderen Nistkasten waren es Hummeln, die von der Störung nicht begeistert waren.

Wiederum in anderen Kästen waren leere Nester zu finden, gebaut aus Moos, Haaren und Federn. „Das deutet auf eine Meise hin“, erklärt Fachwart Karl Sautter. Ist ein Nistkasten dagegen mit Rindenstückchen gefüllt, so brütet dort der Kleiber.

Eier und wärmendes Gefieder

In manchen Bruthöhlen warteten Eier auf das wärmende Gefieder und in vier Fällen saßen bereits junge Meisen und Kleiber im Kasten. Dann heißt es, rasch den Kasten schließen, an seinen Platz zurückhängen und schon kommen die besorgten Vogeleltern, um nach ihren Kleinen zu schauen. Auf der Strecke zwischen den Nistkästen hat Melanie Gaißer genügend Zeit, sich die zahlreichen verschiedenen Insekten, die die grünen Blätter von Brennnesseln, Klette oder Büschen besiedeln, anzuschauen. Einerseits natürlich wichtiges, eiweißhaltiges Futter für die Vogelküken, andererseits faszinierend zu beobachten.

Fotos von Insekten

„Ich mache da immer Fotos von den einzelnen Insekten und bestimme sie dann daheim. Es ist unglaublich, wie viele unterschiedliche Tiere die Pflanzen bevölkern“, berichtet sie. Da muss man gar nicht zur Safari in ferne Länder reisen. Unbekannte Tiere gibt’s auch direkt vor der Haustüre zwischen den Brennnesseln. (su)