Auf nach Excalibur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hate Excalibur … wohin fliegt ihr? Das war die häufig gestellte und ungläubige Frage der Laichinger Fliegerkameraden des FSV Laichingen. Am 20. Mai starteten Udo Hettrich und Patrick Lützel zu einem Flugabenteuer in Richtung Tschechien. Das vereinseigene und leistungsfähige Flugsportgerät mit dem Namen Dynamic und der Kennung D-MXAI ist mit einer Reisegeschwindigkeit von ca. 200 km/h ein zuverlässiger Reisepartner. Der Start erfolgte Freitagmittag in Laichingen. Über Memmingen, Starnberger- und Chiemsee ging es weiter entlang der Autobahn A8 Richtung Salzburg. P. Lützel dazu: „Der freundliche Fluglotse unter „Salzburg Radar“ genehmigte eine direkte Durchquerung des Luftraumes Salzburg und ließ uns nicht nur über die Salzburger Altstadt und Burg fliegen, sondern schickte uns anschließend gleich noch über die wunderschönen Seen des Salzkammergutes. Nach einem Blick auf das „Weiße Rössl“ am Wolfgangsee ging es zum Endanflug auf den Flugplatz Gmunden.

Nach einer kurzen Pause und einem Pilotenwechsel nahmen wir über Podersdorf am Neusiedler See Anlauf auf die österreichische Hauptstadt Wien.“ Und U. Hettrich berichtet weiter: „Auch hier schützt ein ,Deckel‘ den Luftraum vor anfliegendem Verkehr. Wir erhielten die Freigabe, Wien entlang der Donau in einer Höhe von 2.500ft MSL zu überqueren. Wow … was für ein Erlebnis inklusive einer zweiminütigen Warteschleife – wegen anfliegendem Verkehr auf den internationalen Flughafen, fanden wir uns auf Augenhöhe von ,Wienhatten‘ wieder.“

Der folgende Anflug auf das nördlich gelegene Hate Excalibur in der Tschechei direkt hinter der österreichischen Grenze war da für die beiden Piloten nur noch pro forma. Dieser UL-Ausweichflugplatz stand dem Zwecke für einen Besuch von Znojmo (Deutscher Name Znaim) in nichts nach, da der offizielle Flugplatz der Kleinstadt geschlossen war. Nach einem Besuch der attraktiven Altstadt und einer kostengünstigen Übernachtung ging es fliegerisch und bei strammem Gegenwind weiter in Richtung Prag. Auch hier war ein Überflug der Stadt geplant, wurde aber leider von der Flugaufsicht kurzfristig wegen anfliegendem Berufsverkehr auf den dortigen Flughafen verwehrt. So überquerten Lützel und Hettrich die Moldau, umrundeten Prag südlich und machten sich auf in Richtung Pilsen. An Nürnberg vorbei erreichten sie am Samstag, um 17:34 Uhr wohlbehalten den Heimatflugplatz in Laichingen.