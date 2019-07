Auf Gold folgt Silber – Alina Reh darf doppelt jubeln

Auf Gold folgt Silber: Alina Reh hat am Sonntag bei den U23-Europameisterschaften in Gävle in Schweden die zweite Medaille der Titelkämpfe geholt. Über 5000 Meter musste sie im Schlussspurt nur die Dänin Anna Emilie Møller ziehen lassen.

Das Bild über 5000 Meter ähnelte dem über 10 000 Meter. Die Laichingerin Alina Reh, die für den SSV Ulm 1846, startet, rannte vorweg. Mit einem großen Unterschied: Eine Athletin konnte sie mit ihrer Tempohatz dieses Mal nicht abschütteln: die zweimalige U23-Europameisterin über 3000 Meter Hindernis Anna Emilie Møller.

Dänin auf letzten Metern schneller

Die Dänin war nicht nur auf dem Papier eine ebenbürtige Gegnerin. Sie heftete sich an die Fersen der Ulmerin und ließ nicht locker – was auch Alina Reh feststellen musste, als sie sich eingangs der letzten Runde nach dem Läuten der Glocke noch einmal umsah. Die Dänin war immer noch da – und hatte auf den letzten 150 Metern schließlich den besseren Kick: Gold und neuer Landesrekord für Dänemark (15:07,70 min), Silber für Alina Reh (15:11,25 min), die damit auf dieser Strecke zum zweiten Mal in Folge Zweite wurde. Sie ist die einzige deutsche Läuferin überhaupt, die über 5000 Meter bisher eine U23-EM-Medaille auf dem Konto hat.

Der Rest der Konkurrenz folgte wie über die 10 000 Meter mit großem Abstand – wenngleich die Bronze-Zeit ebenfalls einen neuen U23-Landesrekord bedeutete: Célia Anton aus Spanien war nach 15:28,66 Minuten im Ziel. Danach folgte die Zweitplatzierte über 10 000 Meter Miriam Dattke (LG Telis Finanz Regensburg; 15:40,61 min), die im zweiten Rennen die zweite starke Bestzeit aufstellte.

25-Runden-Solo zu Gold

Eine Goldmedaille hatte Alina Reh schon am Freitagabend für Deutschland geholt. Das einsame Rennen von Alina Reh am Freitag über 10 000 Meter endete nach 25 Runden ganz oben auf dem Podium: Die Langstrecklerin vom SSV Ulm 1846 hat die 10 000-Meter-Entscheidung bei den U23-Europameisterschaften mit 31:39,34 Minuten im schwedischen Gävle wie erwartet dominiert. Schneller war noch nie eine 10 000-Meter-Läuferin bei U23-Europameisterschaften. Die Laichingerin steigerte die Bestmarke der gebürtigen Kenianerin Yasemin Can (Türkin) um eine knappe halbe Sekunde. Es war übrigens bei der zwölften Auflage der U23-EM die erste Goldmedaille für Deutschland überhaupt auf dieser Strecke.

Alina Reh feiert ihren Triumph

Eingehüllt in die schwarz-rot-goldene Fahne feierte Alina Reh ihren Triumph mit einer barfuß absolvierten Ehrenrunde. Es war ihre erste Goldmedaille bei einer U23-EM auf der Bahn. Vor zwei Jahren in Bydgoszcz hatte sie hinter Yasemin Can Silber über 5000 Meter gewonnen. „Ich wollte die ganze Zeit konzentriert bleiben, um nicht zu schnell zu werden. Ich habe einen guten Rhythmus gefunden und auf dem letzten Kilometer entschieden, es mit dem Meisterschaftsrekord zu probieren. Ich bin glücklich, dass es geklappt hat“, freute sich Alina Reh nach ihrem Gold-Solo. Ihr hartes Training hatte sich ausgezahlt.

Die 22-Jährige hatte im Gavlehov Stadium Park vom Startschuss an das Kommando übernommen. Auf dem ersten Kilometer folgte ihr noch Miriam Dattke. Doch auch für die schnelle Regensburgerin war der erste Kilometer in 3:06 Minuten zu flott. Sie ließ sich zurückfallen, lief aber trotzdem in 32:29,45 Minuten in neuer Bestzeit unangefochten zu Silber. Bronze ging mit 33:35,66 Minuten an die Niederländerin Jasmijn Lau.

Andere Läuferinnen überrundet

Alina Reh zeigte am Freitag eindrucksvoll, dass sie auf den U23-Langstrecken in Europa momentan eine Klasse für sich ist. Die erste Hälfte absolvierte die EM-Vierte von Berlin in 15:42,70 Minuten. Die zweiten 5000 Meter waren dann aufgrund der zahlreichen Überrundungen im Feld der 23 Läuferinnen– nur Miriam Dattke wurde nicht überrundet – etwa 15 Sekunden langsamer. Doch mit einem letzten schnellen Kilometer in 3:05 Minuten schnappte sich Alina Reh dann doch noch den Meisterschaftsrekord.

„Die Konkurrenz ist deutlich stärker als über 10 000 Meter. Mein Ziel bleibt trotzdem eine Medaille“, meinte Alina Reh nach ihrem Goldlauf am Freitagabend im Blick auf die 5000 Meter vom Sonntag. Und da sollte sie recht behalten: Eine Medaille sprang heraus und die Konkurrenz war in der Tat stärker. Mit Anna Emilie Møller hatte sie eine starke Läuferin im Feld. Eins scheint gewiss: Die Laichingerin Alina Reh war phänomenal stark und hat mit die größten Erfolge in ihrer sportlichen Laufbahn einfahren können. „Ich bin überglücklich. Zwei super Erfolge. Jetzt muss ich erstmal durchschnaufen“, erklärte die Topläuferin von der Alb nach zweimal Edelmetall.