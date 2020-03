Die Abfahrt nach Dachau am Samstag, 21. März ist um 8.20 Uhr an der Bushaltestelle Hülbenstraße in Heroldstatt und um 8.30 Uhr vor der katholischen Kirche in der Gartenstraße in Laichingen. Die Rückfahrt ist um 17 Uhr an der KZ-Gedenkstätte. Die Kosten für Busfahrt und Führung betragen 35 Euro. Eine Anmeldung für die Fahrt ist bis 27. Februar bei Marienschwester Rita Fleck möglich – unter der Telefonnummer 07333 / 210654 oder via E-Mail unter ennabeuren@liebfrauenhoehe.de. Die Bezahlung der Reisekosten sollte via Überweisung auf das Konto DE48 6309 1300 0047 2160 00 erfolgen. Der Verwendungszweck lautet: Dachaufahrt