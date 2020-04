Auf dem Laichinger Flugplatz soll ein Autokino entstehen

Das geplante Autokino in Laichingen wird auf dem Jakob-Laur-Flugplatz stattfinden. Es sind zunächst sechs Vorstellungen an drei Tagen – am 8., 9., und 10. Mai – geplant.

Derzeit wird erarbeitet, welche Filme zu welcher Uhrzeit gezeigt werden, wie viel ein Ticket kostet und ab wann dieses – ausschließlich online – buchbar ist. Es ist für 125 Fahrzeuge pro Vorstellung Platz.

Weitere Informationen rund um das Autokino, (Corona-) Regelungen und Tickets gibt es dann unter