Auch junge Menschen spenden in Laichingen gerne Blut

Zahlreiche Spender haben sich am Montag wieder in der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle auf die Liegen gelegt und sich einen halben Liter Blut abzapfen lassen. Unter den Spendern waren auch viele junge Gesichter (Foto); Hardy Hepp vom DRK Laichingen, welches die Spende organisiert, zeigte sich erfreut darüber, dass bei jeder Spendenaktion in Laichingen immer einige Erstspender dabei seien. Spender kommen nicht nur aus Laichingen, sondern von der gesamten Laichinger Alb und sogar aus Stuttgart. Ein Grund, so vermutet es Hepp mit einem Augenzwinkern: „Das gute Laichinger Essen.“ Die nächste Spende in der Blutspendenhochburg Laichingen ist am 28. August, danach erst wieder am 22. Dezember. Jeden Mittwoch trifft sich das Laichinger DRK zu seinem unverbindlichen Gruppenabend (ab 20 Uhr in der Uhlandstraße 12). Hepp und seine Kollegen würden sich über neue Gesichter freuen – „auch wir brauchen frisches Blut“, sagte er. Im Einsatz vom DRK Laichingen waren am Montag rund 25 Helfer.