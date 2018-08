Auch der Nachwuchs legt sich für Laichingens Neubürger ins Zeug

Haufenweise Tüten stapeln sich im Laichinger Rathaus. Spezielle Tüten, denn sie sind als Willkommensgeschenk für die Laichinger Neubürger gedacht. Und was befindet sich in der „Laichinger Gugg“? Kleine Aufmerksamkeiten von einigen Laichinger Firmen, so ein kleines Handtuch, ein Waschlappen, sogar Brillenputzmittel und natürlich Infomaterial der Stadt. Die „Laichinger Gugg“ geht zurück auf eine Initiative der Laichinger Wirtschaftsvereinigung und der Verwaltung. Mehrere hundert Tüten wurden nun wieder befüllt und werden nun nach und nach an die neuen Laichinger verteilt.