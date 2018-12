Arzt hat weiter Bedenken wegen Stromtrasse, Wohngebiet kommt trotzdem

Suppingen braucht und wünscht sich weiteres Bauland für Wohnhäuser. Dies wird nun kommen – einigen noch immer bestehenden Bedenken zum Trotz. Hintergrund ist eine 380-Kilovolt-Leitung 75 Meter nördlich des Wohngebiets „Falge“. Mehrheitlich hat sich der Laichinger Gemeinderat am Montag für die Erschließung von zunächst 14 Plätzen in dem schon ausgewiesenen Baugebiet entschieden. Schutzmaßnahmen wegen der Trasse müssen aber ergriffen werden.

Suppingen und die Laichinger Verwaltung haben jetzt Planungssicherheit. Im Januar werden die Bauleistungen für die Erschließung von 14 neuen Bauplätzen ausgeschrieben. Ist diese abgeschlossen, können Bauwillige loslegen, womöglich schon Ende kommenden Jahres.

Aus Sicht des Suppinger Ortschaftsrats um Ortsvorsteher Bernd Kühnle dürfte dies jetzt auch höchste Zeit sein. Denn eigentlich könnte das Verfahren schon sehr viel weiter gediehen sein. Das gesamte Baugebiet „Falge“ existiert auf dem Papier schon seit 20 Jahren. Eigentlich sind Beschlüsse, einzelne Abschnitte nach und nach mit Straßen und Leitungen zu versehen – es zu erschließen –, in solchen Fällen Formsache. Doch in Suppingen funkte diesen Sommer die nördlich des Gesamtgebiets liegende Stromtrasse dazwischen.

Zweierlei potenzieller Gefahren

Zwischen den nördlichsten Gebäuden, die in einem letzten Abschnitt des Gebiets „Falge“ einmal gebaut werden könnten, und der Trasse liegen 75 Meter. „Reicht das?“ fragte sich mancher. Die Bedenken kamen auch im Suppinger Ortschaftsrat auf. Bedenken, die vor 20 Jahren noch nicht geäußert wurden. Zweierlei potenzielle Gefahrenquellen für die Gesundheit der dortigen Bewohner wurden ausgemacht: elektromagnetische Felder und Lärm. Ausgelöst wird Letzterer, wenn sich Feuchtigkeit auf die Stromkabel legt, wenn es schneit oder regnet. Man spricht vom Koronaeffekt, die Leitung „knistert“ oder „brummt“.

Mast der Trasse hinter einem Haus in Suppingen. (Foto: Rau)

Geknistert hat es am Montag auch im Laichinger Gemeinderat. Die Verwaltung präsentierte das Ergebnis zweier Gutachten vom TÜV (eine zum Lärm, eine zur „Strahlung“). Kosten: 10 000 Euro. Deren Ergebnis stellte Bauamtsleiter Günter Hascher vor, der zuvor noch einmal ausführlich auf Bedenkenträger und deren Argumentation eingegangen war. Ein solcher: der BUND, welcher für einen Abstand von 600 Metern zwischen Stromleitung und den nächsten Häusern plädiert.

Hascher stellte die Auffassung der Verwaltung nach Lektüre der TÜV-Gutachten vor (welche der SZ vorliegen). Diese da lautet: Die vorgebrachten Bedenken bewahrheiteten sich nicht, die Interessen der künftigen Bewohner würden eingehalten. Hascher stützte sich auf das Urteil des TÜVs. Dieser kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis (berechnet wurden die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte): In Sachen Elektrizität werden die jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht einmal ansatzweise erreicht. Die Werte, mit denen gerechnet werden muss, liegen sogar unterhalb von zwei Prozent des vorgegebenen Grenzwertes.

Tags kein Problem, nachts schon

Etwas anders verhält es sich beim Lärm, der von der Stromtrasse der Firma Transnet BW (gehört der EnBW) ausgeht. Tagsüber stelle der, was die Vorgaben angeht, kein Problem dar. Die Höchstgrenze von 55 dB(A) werde nie erreicht. Nachts allerdings könne zumindest die nördlichste Baureihe des Gesamtgebiets „Falge“ von einer Überschreitung des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) um zwei dB(A) betroffen sein. Eben immer dann, wenn’s draußen feucht ist und die Leitung brummt. Doch Hascher präsentierte sogleich eine Lösung des Problems: Entweder die Fenster der letzten Häuserreihe hin zur Stromtrasse dürfen sich nicht öffnen lassen oder es dürfen dort keine Aufenthaltsräume entstehen. Dies könne im Bebauungsplan verankert werden.

Strenggenommen ging es in der Sitzung noch gar nicht um die betroffenen Gebäude der letzten Häuserzeile. Denn die liegen in einem dritten oder sogar vierten Bauabschnitt. Gegenwärtig hat die Verwaltung für deren Erschließung (29 Plätze sind hier vorgesehen) keine Pläne. Zunächst sollen nämlich erst die 14 Plätze des zweiten Abschnittes, um dessen Erschließung es eigentlich ging, verkauft und voll belegt sein.

Wo wollen wir uns den festhalten, wenn nicht an Gesetzen? Wilhelm Häberle

Eröffnet aber war im Rat die Diskussion. In deren Verlauf ein weiteres kursierendes Gutachten, das der „Wissenschaftsladen Bonn“ (Wila) erstellt hatte, keine große Rolle mehr spielte. Dieses kommt wie der TÜV Süd zwar zu dem Ergebnis, dass im Suppinger Fall Grenzwerte eingehalten werden. Allerdings seien diese, so der Wila in seinen Ausführungen, in Deutschland vom Gesetzgeber zu niedrig angesetzt. Diesen angeblichen „Mangel in der Grenzwertgesetzgebung“ wollten dann aber weder Verwaltung noch das Gros der Stadträte als Diskussionsgrundlage nehmen. Nicht nur Günter Hascher riet dazu, sich an den hiesigen Gesetzen zu orientieren. Ansonsten können sich ja jeder seine Welt machen, wie sie ihm gefällt. Auch Stadtrat Wilhelm Häberle (BWV) will nicht in Pippi-Langstrumpf-Land leben, er fragte rhetorisch: „Wo wollen wir uns den festhalten, wenn nicht an Gesetzen?“ Günter Hascher gab noch zu bedenken, dass die deutsche Strahlenschutzkommission, welche den Verordnungsgeber bei der Festlegung der Grenzwerte berät, durchaus aus „renommierten Leuten“ bestehe.

Leute sollen selbst entscheiden

Deshalb drehte sich die Debatte vor allem um den Lärm der Trasse – der im nördlichen Bereich (wenn es feucht und Nacht ist) ja nur dann nicht über den Grenzwerten liegt, wenn Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Für Werner Scheck (BWV) aber kein Problem. Anspielend auf die Empfehlungen des BUND sagte er, dass man sonst ja „gar nichts mehr bauen“ dürfe. Alexander Frank (BWV) war gleicher Meinung. Er appellierte daran, es den Grundstücks-Interessenten selbst zu überlassen, ob sie zuschlagen. „Die Leute haben einen klaren Menschenverstand.“

Momentan sind es 200 Meter zwischen Stromtrasse und Wohnungen im Gebiet „Falge“. Ist dieses voll bebaut, wäre die Trasse von den nördlichsten Häusern 75 Meter entfernt. (Foto: Stadt Laichingen)

Kritisch war und blieb Dr. Günter Schmid (Igel). Lärm sei ein „Krankmacher“, vor allem chronischer Lärm. Schmid, der Mediziner ist, wies auf aktuelle Forschungen hin, nach denen Lärmbelastung ein bislang unterschätztes Problem sei. Ein Argument, das für Bernhard Schweizer (LAB) schlüssig erschien. Er lehnte die Erschließung aber vor allem aus einem anderen Grund ab. Man müsse sich doch dir Frage stellen, so Schweizer, ob die Bauplätze nach der ganzen Diskussion und den Ergebnissen der Gutachten überhaupt noch so attraktiv seien? Ihm sei es wichtig, dass die Stadt nur dann Geld in die Hand für die Erschließung nimmt, wenn die zunächst 14 Plätze dann auch sicher verkauft werden. Vielleicht könne man das Gebiet noch umplanen?

Günter Hascher gab zu bedenken, dass es Konsequenzen habe, wenn das bereits Geplante nochmal aufgeschnürt werde. „Dann fangen wir nochmal bei Adam und Eva an.“

Das wollte die Mehrheit des Gremiums offenbar nicht. Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Erschließung – zunächst des zweiten Bauabschnitts „Falge“ – zugestimmt. Für alle 14 Plätze soll es schon Interessenten geben.

