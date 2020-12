Arbeitslosigkeit sinkt im November weiter

Im November sank die Zahl der arbeitslosen Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm auf 9963 Frauen und Männer. „Erstmals seit April waren wieder weniger als 10 000 Menschen arbeitslos gemeldet“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Gegenüber dem Vormonat waren das 513 oder 4,9 Prozent weniger, im Vergleich zum Vorjahr 2712 oder 37,4 Prozent mehr Personen. Der Rückgang zum Vormonat fiel stärker aus als in den Vorjahren, der Abstand zum Vorjahr ging leicht zurück. Die Arbeitslosenquote sank zum dritten Mal in Folge, auf nunmehr 3,2 Prozent.

Der Agenturbezirk schlägt sich im Landesvergleich wieder gut. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm sank die Arbeitslosigkeit um 4,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zurück. Unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg ist das die niedrigste Arbeitslosenquote. Im Vorjahr lag die Quote bei 2,4 Prozent. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Land lag im November bei 4,2 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und 1,1 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit ging um 2,7 Prozent zurück.

Am Stellenmarkt hat sich der seit August anhaltende positive Trend nicht fortgesetzt. Regionale Arbeitgeber meldeten im November 946 neue Stellenangebote, 174 weniger als in den vier Wochen zuvor. Der Stellenbestand ging insgesamt um hundert Angebote auf 3623 offene Stellen zurück. Hingegen nahmen die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit im Herbst wieder deutlich zu. Im November zeigten bis zum 25. des Monats 326 Betriebe für 3790 Beschäftigte Kurzarbeit an. Mathias Auch fasst zusammen: „Trotz erkennbarer Auswirkungen des gegenwärtigen Lockdown auf Arbeitskräftenachfrage und angezeigte Kurzarbeit, zeigte sich der Arbeitsmarkt in Summe auch im November erfreulich robust.“

Nach Rechtskreisen betrachtet waren in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) 6578 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 323 oder 4,7 Prozent weniger als im Oktober und 2465 mehr als im Vorjahr. In der Grundsicherung (Jobcenter) nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat ebenfalls ab. In Zahlen waren das 3385 arbeitslose Menschen, 190 Personen weniger als im Oktober. Im Vorjahresvergleich waren es 247 Frauen und Männer mehr. Eine überdurchschnittliche Zunahme der Arbeitslosigkeit ist sowohl im Vergleich zum Vorjahresmonat als auch seit Krisenbeginn im März bei den unter 25-Jährigen und bei den langzeitarbeitslosen Frauen und Männern zu beobachten.

Im Berichtsmonat konnten 1056 Frauen und Männer eine Beschäftigung aufnehmen, 272 Personen oder 20,5 Prozent weniger als im Oktober, jedoch 256 Menschen mehr als vor einem Jahr. Aufgrund von Entlassungen oder Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit meldeten sich 1021 Personen arbeitslos. Das waren 125 Menschen weniger als im Vormonat und 60 Menschen weniger als im Vorjahr.

Die Kräftenachfrage hat auf der Basis der gemeldeten Arbeitsstellen seit März kräftig abgenommen und lag weiter signifikant unter dem Niveau von 2019. Der Stellenbestand im Bezirk lag mit 3623 Arbeitsangeboten um hundert Offerten unter dem Vormonatswert. Das entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent. Im Vorjahresvergleich lag der Bestand um 23,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Stellenzugang war ebenfalls rückläufig. Regionale Arbeitgeber meldeten mit 946 neuen Stellenangeboten 174 weniger als im Vormonat. Beispielsweise wurden im Gastgewerbe oder im Handel rund 50 Prozent weniger Stellen neu gemeldet als noch im November des vergangenen Jahres. Nahezu ungebrochen war die Nachfrage im Baugewerbe und in großen Teilen des Handwerks.

Vorläufige Kurzarbeits-Daten für den November liegen bis zum 25. des Monats vor; demnach zeigten in diesem Zeitraum 326 Betriebe für bis zu 3760 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ulm an. Im Oktober waren es 87 Betriebe, die für bis zu 1423 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten. „Während über den Sommer ein Rückgang zu beobachten war, nahmen die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit im Herbst wieder zu“, bestätigt Auch.

Für den Monat Mai liegen nunmehr finale Zahlen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit vor. In diesem Monat rechneten im Ulmer Agenturbezirk 3203 Betriebe für 56 679 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab. Hinsichtlich der Anzahl an Personen, für die Kurzarbeit abgerechnet wurde, sind für den Mai folgende Branchen besonders hervorzuheben: Die Metall- und Elektroindustrie (21 556 Beschäftigte, 333 Betriebe); Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (9996, 249 Betriebe); der Handel (6063 Beschäftigte, 566 Betriebe); der Bereich Lager und Logistik (3732 Beschäftigte, 176 Betriebe) und das Gastgewerbe (3269 Beschäftigte, 563 Betriebe).

Alb-Donau-Kreis: 3619 Menschen waren arbeitslos und über die Agentur für Arbeit (2503) oder das Jobcenter (1116) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Das sind 188 oder 4,9 Prozent weniger Menschen als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 2,3 Prozent. Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im November liegen bis zum 25. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Alb-Donau-Kreis 85 Betriebe für bis zu 668 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Oktober waren es 17 Betriebe, die für bis zu 423 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.