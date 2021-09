Arbeitslosenzahl in der Region sinkt weiter

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm waren im September 8 287 Menschen arbeitslos gemeldet, 857 oder 9,4 Prozent weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 3 107 Personen oder 27,3 Prozent weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,7 Prozent.

„Mit dem Ende der Urlaubs- und Ferienzeit sinkt erwartungsgemäß die Arbeitslosigkeit. Betriebe stellen wieder ein, Ausbildungsabsolventen finden eine Anschlussbeschäftigung, Schulabgänger beginnen eine Ausbildung“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. „Erfreulich ist, dass wir in diesem Jahr einen überdurchschnittlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit nach der Ferienzeit beobachten. Am stärksten konnten Jugendliche und junge Erwachsene profitieren.“ Am Stellenmarkt meldeten regionale Arbeitgeber mit 1 329 Arbeitsangeboten 237 Stellen weniger als vor vier Wochen. Das ist im September nicht unüblich. Der Bestand ging mit 5 434 offenen Arbeitsstellen zum Vormonat leicht um 31 Vakanzen zurück.

„Auch wenn noch nicht ganz das Vorkrisenniveau erreicht ist, stimmen die Entwicklungen am regionalen Arbeitsmarkt weiterhin optimistisch“, fasst der Agenturleiter zusammen.

Zum Ausbildungsmarkt: Am ersten September begann das neue Ausbildungsjahr und noch gibt es viele offene Lehrstellen. „Bewerben lohnt sich auch jetzt noch. Allen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, steht die Berufsberatung mit Rat und Tat zur Seite“, ermutigt Mathias Auch.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Mit Blick auf die Rechtskreise nahm die Arbeitslosigkeit sowohl in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) als auch in der Grundsicherung (Jobcenter) ab. Bei der Agentur für Arbeit Ulm waren 4 515 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 649 oder 12,6 Prozent weniger als im August. Zum Vorjahr waren es 3 007 oder 40,0 Prozent weniger. Die Zahl der bei den Jobcentern im Agenturbezirk arbeitslos gemeldeten Menschen sank auf 3 772. Zum August waren das 208 Personen oder 5,2 Prozent weniger, zum Vorjahr hundert Frauen und Männer oder 2,6 Prozent weniger.

Mit Blick auf die Personengruppen zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zurückging. Das ist saisonal üblich und dieses Jahr besonders stark ausgeprägt. Zum Vormonat ging die Jugendarbeitslosigkeit um 329 Personen oder 26,9 Prozent auf 895 Personen zurück. Zum Vorjahresmonat waren es 760 Personen oder 45,9 Prozent weniger arbeitslose junge Frauen und Männer. Entsprechend kräftig sank die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen um 0,9 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent. Im September 2019 lag die Quote mit 3,0 Prozent ebenfalls über dem aktuellen Wert.

Im September waren 2 320 Frauen und Männer länger als zwölf Monate arbeitslos, das waren 63 Personen oder 2,6 Prozent weniger als im August. Zum Vorjahr waren es 290 Personen oder 14,3 Prozent Menschen mehr. „Obgleich die Zahl langzeitarbeitsloser Menschen den vierten Monat in Folge zurückging, profitiert diese Personengruppe noch am wenigsten von der Erholung am Arbeitsmarkt“, stellt Auch fest.

Im September konnten 1 193 arbeitslose Frauen und Männer eine neue Beschäftigung aufnehmen. Das waren 344 Personen oder 40,5 Prozent mehr als im August und 125 oder 11,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. In einem September fanden zuletzt im Jahr 2010 mehr arbeitslose Menschen eine neue Arbeitsstelle. „Der Arbeitsmarkt war im Berichtsmonat überaus aufnahmefähig“, so Auch.

Offene Stellenangebote vor allem in Handel und Gastgewerbe

Regionale Arbeitgeber meldeten 1 329 Stellenangebote neu, das waren 237 oder 15,1 Prozent weniger als im August jedoch 253 oder 23,5 Prozent mehr als im September des letzten Jahres. Der Bestand änderte sich hingegen kaum. Die Zahl offener Arbeitsangebote lag mit 5 434 um 31 Stellen oder 0,6 Prozent etwas unter dem Vormonatswert. Im Vorjahresvergleich ist das ein Plus von 1 833 Stellen oder 50,9 Prozent.

Viele offene Stellen gab es neben den Personalüberlassungen vor allem im Handel, im Verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Bereich Unternehmensführung und - verwaltung, in der Baubranche und im Gastgewerbe. Nahezu 80 Prozent der offenen Arbeitsangebote waren Stellen auf Fachkraft-, Spezialisten- oder Expertnenivau. „Die Personalnachfrage ist stabil, vor allem Fachkräfte und höher Qualifizierte sind gesucht“, verdeutlicht Mathias Auch.

So steht es in Sachen Kurzarbeit

Vorläufige Daten für den September liegen bis zum 25. des Monats vor. Demnach zeigten in diesem Zeitraum 20 Betriebe für bis zu 459 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ulm an. Im August waren es 47 Betriebe die für bis zu 1 219 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.

Manche Betriebe waren besonders von Kurzarbeit betroffen. (Foto: Robert Michael)

Für den Monat März liegen nunmehr finale Zahlen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit vor. Im Ulmer Agenturbezirk rechneten 1 994 Betriebe für 20 132 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab. Hinsichtlich der Anzahl an Personen für die Kurzarbeit abgerechnet wurde, sind für den Januar folgende Branchen besonders hervorzuheben: Die Metall- und Elektroindustrie (5 357 Beschäftigte, 148 Betriebe); der Handel (3 808 Beschäftigte, 499 Betriebe); die Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (3 312 Beschäftigte, 130 Betriebe) und das Gastgewerbe (2 640 Beschäftigte, 500 Betriebe).

Für die Monate April und Mai liegen statistische Hochrechnungen zur realisierten Kurzarbeit vor. Demnach haben im April 1 915 Betriebe für 18 248 Beschäftigte Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit Ulm abgerechnet. Im Mai waren es 1 781 Betriebe für 16 804 Beschäftigte.

Die Region im Landesvergleich aus

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm nahm die Arbeitslosigkeit um 9,4 Prozent und damit deutlich stärker als im Landesdurchschnitt ab. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent. Unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg ist das der niedrigste Wert. Im September 2020 lag die Arbeitslosenquote 3,7 bei Prozent.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg ging um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent zurück. Zum Vorjahr sind das 0,9 Prozentpunkte weniger. Die Arbeitslosigkeit im Land sank um 5,4 Prozent.

So entwickelten sich die Zahlen in den einzelnen Landkreisen

Biberach. Im Landkreis Biberach ging die Arbeitslosenquote mit 2,4 Prozent um 0,2 Prozentpunkte zurück. In Baden-Württemberg konnte einzig der Bodenseekreis mit 2,3 Prozent eine niedrigere Quote erzielen. Vor einem Jahr lag die Quote im Landkreis Biberach bei 3,2 Prozent. Mit 2 811 Frauen und Männern waren 306 oder 9,8 Prozent weniger Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1 501 Menschen (minus 248), das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 1 310 Frauen und Männer (minus 58).

Alb-Donau-Kreis. 2 839 Menschen waren im Landkreis Alb-Donau arbeitslos und über die Agentur für Arbeit (1 723) oder das Jobcenter (1 116) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Das sind 307 Menschen oder 9,8 Prozent weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,5 Prozent. „Zuletzt lagen die Arbeitslosenquoten der Kreise Alb-Donau und Biberach im September 2005 gleich auf. Heuer markieren beide Kreise gemeinsam die zweitniedrigste Quote in Baden-Württemberg“, weiß Mathias Auch.

Ulm. Im Stadtgebiet Ulm waren 2 637 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1 291) und das Jobcenter (1 346) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 244 Personen oder um 8,5 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,6 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen und 1,2 weniger als vor einem Jahr. „Unter den Kreisen im Agenturbezirk ging im Stadtkreis die Quote am stärksten zurück. Unter den neun Stadtkreisen im Land lag die Ulmer Quote als einzige unter der Vier-Prozent-Marke“, resümiert der Ulmer Agenturleiter.