Arbeitseinsatz und get together

Im Haufental des CVJMs war am Wochenende vom 20. Mai ganz schön was los. Am Samstag wurde fleißig geschafft. Es wurden Fichtenöfen gesägt, Brennholz gespalten, am Klowagen gewerkelt, die neuen Möbel in die Hütte eingebaut und das Haufental fit fürs Zeltlager gemacht. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer. Am Sonntag war dann Genießen angesagt beim zweiten „get together – zusammen ist es immer schöner.“ Gute Gemeinschaft, Sonnenschein, Wikingerschach, ein buntes Buffett, Schaukeln, Stockbrot und vieles mehr war geboten. Immer am 4. Sonntag im Montag - am 26. Juni das nächste Mal. Wir freuen uns auf euch.