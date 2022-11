Arbeitseinsatz Schwäbischer Albverein Berghülen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich führte die Ortsgruppe Berghülen ihren alljährlichen Arbeitseinsatz an der Haldenhüle und Oberweilerhüle durch. Naturschutzwart Werner Hinz konnte bei herrlichem Herbstwetter zehn Mitglieder zum Einsatz begrüßen und teilte kurz den Tagesablauf mit. Zu den Aufgaben und Zielen des Albvereins gehören neben dem Wandern auch die Heimatpflege, Naturschutz und Landschaftspflege. Ausgestattet mit Rechen, Astscheren, Motorsäge, Freischneider, Balkenmäher und Schaufeln legten die Mitglieder los. Beide Hülen waren wieder deutlich eingewachsen von Hecken, Gras, Sträuchern und kleinerem Gehölz. Das Schilf wurde zurückgeschnitten und das Wasser wurde mit großen Rechen vom Laub befreit. Mit extra angeschafften Schutzanzügen konnte man durch die Hülen gehen. Mit Freischneidern und Balkenmäher wurde das hohe Gras um die zwei herrlich gelegenen Hülen zurückgeschnitten. Kleinere Bäume und weiteres Gehölz wurden zurückgeschnitten, so dass wieder mehr Licht auf die Hülen fällt. Eine neue Sitzbank wurde neben dem Bienenhotel und drei vor kurzem neu gepflanzten Bäumen ebenfalls aufgestellt, so dass die zahlreichen Wanderer eine Pause einlegen können und die herrliche Aussicht genießen können. Nach knapp vier Stunden gab es für die hungrigen und durstigen Freiwilligen im Treffensbucher Heuhaus ein leckeres Mittagsessen das vom Verein gespendet wurde. Auch im kommenden Jahr wird der Naturschutzwart wieder zum Arbeitseinsatz einladen, die Arbeit an den Hülen wird nicht ausgehen.