Appell von Rektorin Plappert beim Info-Abend am ASG

„Nutze die Chance, lernen zu können.“ Unter dieses Motto hatte die Schulleiterin des Laichinger Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG), Cordula Plappert, am vergangenen Dienstag beim Info-Abend am ASG ihre Ausführungen für die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern gestellt. Dass die Schule auch außerhalb des eigentlichen Unterrichts gut aufgestellt ist, konnte sie anhand der vielen Förderangebote und AGs darlegen. Sie betonte gleichzeitig die Wichtigkeit des Leistungsgedankens „Fördern und Fordern“ und riet den Eltern, die Grundschulempfehlung ernst zu nehmen. Während die Eltern weitere Informationen über das ASG erhielten, durchliefen die zukünftigen Schülerinnen und Schüler Stationen, die Lust auf die zukünftigen Fächer und AGs am ASG machen sollten und von den jeweiligen Fachlehrern betreut wurden. So konnte zum Beispiel in Biologie mikroskopiert werden und in Chemie gab es aufregende Versuche. Geführt wurden die zukünftigen Gymnasiasten von Schülerinnen und Schülern der 9. Und 10. Klassen. Zum Abschluss machten auch die Eltern noch eine Runde durch die Schulgebäude, diesmal geführt von Lehrerinnen und Lehrern des Gymnasiums.