Apfelernte an der EKS Laichingen

Die Klassen 6 der EKS Laichingen betreuen seit vielen Jahren die Streuobstwiesen rund um die EKS. Auch in diesem Jahr ernteten die Schüler*innen circa 500 kg Äpfel. Die Ernte wurde zum Safthersteller Burkhardt nach Machtolsheim gebracht. Am 12. Oktober machten die 6er einen Ausflug dorthin. Bei der Werksbesichtigung bekamen sie und ihre Klassenlehrerinnen einen Einblick in den Ablauf von der Ernte bis zum fertigen Saft. Die Schüler*innen waren sehr interessiert und stellten einige Fragen. Die Kinder durften nicht nur Saft probieren, sondern bekamen auch einige Liter in die Schule mit.