AOK verlässt den Laichinger Marktplatz

Die AOK (Allgemeine Orts-Krankenkasse) zieht innerhalb Laichingens um. Kunden finden das Kundencenter ab 2019 nicht mehr am Marktplatz, sondern in der Feldstetter Straße.

Den Umzug bestätigte die AOK Ulm-Biberach, zu der die Niederlassung in Laichingen gehört, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Feldstetter Straße, genauer: In dem Gebäude, das dort derzeit von der IVB Immobilien Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH errichtet wird, der Bau ist schon weit fortgeschritten.

Den Hintergrund des Umzugs erläutert Silke Zumsteg von der AOK: „Damit wollen wir unseren Laichinger Kunden einen noch besseren Service bieten. Die neuen Räumlichkeiten, die wir voraussichtlich Ende 2019 beziehen können, entsprechen unseren Ansprüchen an ein modernes Kundencenter. Sie bieten mehr Platz und Komfort, um unsere Kundinnen und Kunden diskret und in angenehmer Atmosphäre beraten zu können.“

Die bisherigen Räumlichkeiten am Marktplatz sind in dieser Hinsicht nicht ideal, sondern vergleichsweise verwinkelt und dunkel. Was für die AOK bei der Auswahl des neuen Standorts auch mit entscheidend war, sei der der Umstand, „dass wir weiterhin so zentral gelegen und gut erreichbar sind wie bisher“. Mit dem Umzug will die AOK eine „nachhaltige Stärkung des AOK-Traditionsstandorts Laichingen“ schaffen und dadurch weiter „für unsere Versicherten vor Ort persönlich erreichbar sein – heute und in Zukunft“.

Befinden wird soll das neue Kundencenter im Erdgeschoss des neuen Wohn- und Geschäftshauses, welches auch eine Tiefgarage hat (zehn Plätze für Autos und zwölf für Fahrräder). Insgesamt gibt es drei Büroeinheiten, sechs Wohnungen und 16 Stellplätze; auch einen Kinderspielplatz. Entwickelt wird das Projekt von Reiner Betz, jedoch nicht mit der Firma Tempus, sondern mit der IVB Immobilien Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH.