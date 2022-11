Anwalt des schriftlichen Gedächtnisses

Nach 70-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit als Stadtarchivar hat der sich zur Ruhe gesetzte Friedrich Oelhafen lobende Worte von Professor Hans Medick erhalten – auch er ist in Laichingen freilich kein Unbekannter. Oelhafen ermöglichte durch seine Arbeit das grundlegende Werk Medicks: „Weben und Überleben in Laichingen 1650 -1900“.

Medick schreibt: „Friedrich Oelhafen hat nicht nur mich persönlich beeindruckt und mich bei meiner Arbeit immer unterstützt. Er war Stadtarchivar (… und damit) Träger eines gänzlich unbezahlten Ehrenamts…(das er) jahrzehntelang auf eine überaus pflichtbewusste, ernsthafte, nachhaltige und ganz besondere Weise (ausübte). Ich würde diese besondere Weise der Amtsausübung Frieder Oelhafens gerne so charakterisieren, dass er seines Amtes gewissermaßen als Heiligenpfleger des Stadtarchivs waltete. Er waltete seines Amtes als Pfleger und Anwalt des Laichinger schriftlichen Gedächtnisses in oft recht schwierigen Zeiten…Doch unverdrossen rettete, reinigte, ordnete und beschriftete Friedrich Oelhafen () die auf der Bühne des alten Rathauses und an anderen Stellen der Stadt verstreuten alten Unterlagen der Grundbücher, Steuerakten, Amtsprotokolle und des großen Schatzes der Inventuren und Teilungsakten und brachte sie in geschützten Räumlichkeiten unter. Ja, er machte diese alten Hinterlassenschaften dadurch zuallererst zu Archivalien. Er sicherte auf diese Weise viele weitere Bestände der schriftlichen und medialen Überlieferung aus Laichingen und seinen eingemeindeten Nachbarorten.“

Die Mitgliederversammlung des Geschichtsvereins am 26. Oktober hat diese siebzigjährige Tätigkeit gewürdigt, ebenso sein Wirken als Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender. Bei einem Besuch überbrachten Heinz Pfefferle und Antje Häberle die guten Wünsche des Geschichtsvereins und einen Präsentkorb.