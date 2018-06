Antriebskette macht Mucken - zum Glück nur bei Trainingsläufen

Der neunte und zehnte Lauf zur süddeutschen Kartmeisterschaft ist am Wochenende in Gerolzhofen auf dem Steigerwald-Motodrom ausgetragen worden. Dies ist eine Kart-Rennstrecke, die sehr auf das Material der Fahrzeuge geht. Zwei lange Geraden und nicht wenige Schikanen waren zu bewältigen, wobei die Rennfahrer die Corps (Rennstreckenbegrenzung) zu Hilfe nehmen müssen, um nicht an Geschwindigkeit zu verlieren.

Das Team um Jan Wiszthaler des MSC Laichingen bereitete sich intensiv auf die Trainingsläufe vor. Aber im ersten und zweiten Trainingslauf kam das böse Erwachen. Nach nur einer beziehungsweise zwei Runden war Schluss und Jan Wiszthaler mussten sein Kart abstellen. Der Grund dafür: Die Antriebskette war heruntergesprungen. Rätselraten kam auf. Mit solchen Problemen hatte das Laichinger MSC-Team bisher noch nie zu tun.

Also wurde gesucht, woran es liegen könnte. Der Fehler lag schließlich bei den beiden Schrauben, der Fehler konnte behoben werden. Danach lief alles störungsfrei und Jan Wiszthaler konnte seine Trainingsläufe ohne technische Probleme abspulen. Dabei wurden auch noch verschiedene Einstellungen für das Zeittraining am Sonntag ausprobiert. Die Laichinger waren erleichtert, zufrieden und zuversichtlich für die Rennen am Folgetag.

Am Sonntagmorgen war dann zunächst das Zeittraining, und das bei idealen Wetterbedingungen. Hier erreichte Jan Wiszthaler einen vierten Platz, was gleichzeitig für das Rennen Startplatz vier bedeutete. Im ersten Rennen ging es dann gleich zur Sache. Kurz nach dem Start gab es eine kleine Kollision, bei der mehrere Fahrer beteiligt waren. Mit dabei war auch Wiszthaler, unverschuldet verlor er einige Plätze. Doch der Kartfahrer von der Alb kämpfte sich verbissen wieder bis auf den fünften Platz vor, den er verteidigte.

Danach ging es ins „Park Ferme“, so wie in der Formel 1 auch üblich. Hier wird die Einhaltung der technischen Bestimmungen überprüft, ob alles regelkonform ablief. Alles passte.

Im zweiten Rennen bei hochsommerlichen Temperaturen am Nachmittag von über 32 Grad waren Fahrer und Material gefordert. Erneut kam Wiszthaler auf einen beachtlichen fünften Platz. Er belegt nun in der Gesamtwertung den vierten Platz. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Laichinger in seiner ersten Saison in einer höheren Klasse fährt.

Das nächste Kartrennen mit Jan Wiszthaler findet am 26. und 27. Juli, in Liedolsheim statt, bevor die Kartfahrer zum Saisonfinale in Straubing Mitte September antreten.