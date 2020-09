Antonia Weeger holt sich den U17-Titel

Während sich die Stars des Radsports bei der Tour in Frankreich oder die Damen beim Giro in Italien die Ehre gaben, waren auch die Laichinger Radsportler am Wochenende aktiv. In Kirchzarten wurden die Baden-Württembergischen Meister der Klassen U17 und U19 im Mountainbike Cross-Country ermittelt. Im Kirchzartener Hexenwald hat der MTB-Verein zusammen mit der Gemeinde einen selektiven Kurs angelegt, den auch das MTB Leistungszentrum Freiburg zum Training nutzt. Pro Runde waren je 120 Höhenmeter auf und ab zu bewältigen. Die Downhills waren mit Rockgarden, Drops und Anliegern gespickt, so dass von den Athleten physisch und technisch alles gefordert wurde.

In der U17 weiblich wurde Antonia Weeger (LEXWARE Mountainbike Team, TSV Laichingen) von Anfang an ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Taktik war vom Start weg, die Konkurrenz unter Druck zu setzen und möglichst in Führung in den schwierigen Downhill zu gehen, um hier nicht in einen Sturz oder Gerangel verwickelt zu werden. Weeger setzte die Taktik zu 100 Prozent um. Sie ging als erste mit kleinem Abstand in den Downhill und kam mit größerem Abstand unten raus. Von da an baute Antonia Weeger ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Nach 40 Minuten Renndauer sicherte sich Antonia Weeger mit zwei Minuten Vorsprung den Baden-Württembergischen Meistertitel.

In der U19 weiblich waren zwei Sportlerinnen von der Laichinger Alb am Start, Kaya Pfau (Schubert Stevens Racing Team, TSV Laichingen) und Alexa Fuchs (Stevens MTB Racing Team, TV Reudern). Beide setzten sich gleich am rund ein Kilometer langen Startanstieg an die Spitze und rissen zum Rest des Feldes eine Lücke. Alexa Fuchs ging vor Kaya Pfau in den ersten Downhill, in dem sich Fuchs leicht von Pfau absetzen konnte. Pfau wiederum vergrößerte auch die Lücke zum Rest des Feldes. Von da an war es für beide ein einsames Rennen. Es kam noch Aufregung auf, als der Kampfrichter sich bei den Runden verzählte und alle Athletinnen eine Runde zu früh zum Ziel schickte. Auf das Ergebnis hatte es keinen Einfluss. Alexa Fuchs sicherte sich den Baden-Württembergischen Meistertitel vor Kaya Pfau.

Bei den Jungs U17 hatte Jonathan Frasch (TSV Laichingen) Lospech. Er startete aus der letzten Startreihe mit rund 35 Sportlern vor ihm. Nach starken Auftritten bei Straßenrennen in den vergangenen Wochen zählte auch er zum Favoritenkreis. Nach der ersten Runde hatte er sich bereits auf Platz 12 vorgearbeitet. Da hatte der Erste schon eine Minute Vorsprung. In Runde 3 konnte Frasch auf die Gruppe von Platz 2 bis 6 aufschließen. Die vielen Überholmanöver auf der engen Strecke hatten viele Körner gekostet. Eine Attacke aus dieser Gruppe konnte Jonathan Frasch nicht mehr kontern. Am Ende verpasste Jonathan Frasch das Podest als Vierter knapp, war aber mit seiner Leistung als Jahrgangsjüngster doch sehr zufrieden.

Nina Benz (jb BRUNEX Felt Factory Team, TSV Laichingen) erreichte bei den deutschen MTB-Marathon-Meisterschaften einen sechsten Platz.

Florian Lipowitz (Tirol KTM Cycling Team) trat – beim einzigen großen internationalem Straßenrennen auf deutschen Boden in diesem Jahr – bei der Sauerlandrundfahrt an. Entsprechend hart wurde um den Sieg auf den 138 Kilometern und 1500 Höhenmetern gekämpft. Es gab immer wieder Ausreißversuche und Tempoerhöhungen, die das Feld kontinuierlich verkleinerten. Am Ende setzte sich eine achtköpfige Gruppe ab, in der auch Lipowitz vertreten war. Im Sprint musste er sich den erfahreneren Profis geschlagen geben und belegte den achten Platz.

Mit Finn Laichinger (U9) war zuletzt einer der Jüngsten des TSV Laichingen in der Schweiz beim EKS-Cup am Start. Dies ist eine kleine Rennserie rund um Schaffhausen. Mit vier Siegen führt er die Serienwertung aktuell souverän an.