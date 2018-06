Angst vor Starkstrom: Stadtrat kritisiert Neubaugebiet

Die Bedenken reißen nicht ab. Nachdem schon in der Suppinger Ortschaftsratssitzung Kritik gegen die Erweiterung des örtlichen Wohngebiets „Falge“ aufgekommen war, sind auch im Laichinger Gemeinderat Bedenken laut geworden. Der Vorwurf: Die neuen Bauplätze lägen zu nah an einer Stromtrasse. Gesundheitliche Schäden könnten die Folge sein. Der Laichinger Rat schloss sich aber dem Ortschaftsrat an; weil die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. Derweil befürchten manche, dass wegen der neuen Bauplätze auch Bäume entfernt werden müssen, die erst vor Kurzem gepflanzt worden sind.

Am meisten betroffen von der Erweiterung des bestehenden Suppinger Wohnbaugebiets „Falge“ sind derzeit die Suppinger selbst. Und diese dürften mehrheitlich klar hinter den 14 neuen Wohnbauplätzen stehen, der geäußerten Kritik zum Trotz; zumindest muss man zu diesem Schluss kommen, wenn man die Äußerungen der kommunalpolitischen Vertreter Suppingens in Ortschafts- und Gemeinderat zugrunde legt.

Die Suppinger Heidemarie Burkhardt bezog in der Laichinger Gemeinderatssitzung, welche drei Tage nach der Sitzung in Suppingen stattfand, klar Position: „Wir sind froh über die neuen Plätze. Wir brauchen sie dringend. Es sind schon einige Anfragen da.“ Und auch Ortsvorsteher Bernd Kühnle stellte sich im Gespräch mit der SZ hinter die Erweiterung des Baugebiets „Falge“. Ansonsten, seine Befürchtung, würden – noch mehr – bauwillige Suppinger den Ort verlassen. Denn mit Wohnbauflächen kann die Gemeinde nicht mehr dienen. 27 von 28 Plätzen im bisher bestehenden Gebiet von „Falge“ sind verkauft.

Was Kühnle und Burkhardt gefreut haben dürfte: Nach dem Ortschaftsrat (wir berichteten) hat auch der Laichinger Gemeinderat der Erweiterung grünes Licht gegeben. Mehrheitlich ermächtigten die Räte die Verwaltung, die Erschließung des Gebiets öffentlich auszuschreiben. Wie in solchen Fällen üblich, will die Verwaltung die Erschließungskosten (800 000 Euro) bezahlen, sich diese aber von den Grundstückskäufern später wieder zurückholen. 14 Bauplätze sollen entstehen. Eine Erschließung beinhaltet den Straßenbau, die Kanalisation, Wasserleitungen, Leerrohre für den Breitbandausbau sowie Landschaftsbauarbeiten.

Knistern, Prasseln, Rauschen

Verstummt ist die Kritik an der Erweiterung des Wohngebiets aber mitnichten. Nachdem schon Ortschaftsrat Ludwig Häberle im Suppinger Gremium das Vorhaben kritisierte, tat dies auch der Laichinger Stadtrat Dr. Günter Schmid (Igel). Wörtlich sagte er im Gemeinderat: „I würd da koin Bauplatz kaufen.“ Seine Begründung: Der Lärm, den die benachbarte 380 KV-Hochspannungsleitung machen würde. 75 Meter sollen die neuen Grundstücke von der bestehenden Trasse entfernt liegen. Für Schmid eine zu kurze Distanz.

Die je nach Behörde vorgeschriebenen Entfernungen von der Hauptspannungsleitung: 75 Meter sind es aktuell beim Baugebiet „Falge“. Der BUND rät zu 600 Meter. (Foto: Stadt Laichingen)

Und er berief sich auch auf den BUND. Dieser empfiehlt tatsächlich einen Abstand von 600 Metern zwischen Wohngebäuden und Hochspannungsleitungen aus gesundheitlichen Gründen. Wobei der Mediziner Schmid selbst darauf verwies, dass es bis heute keine glaubwürdigen Studien gebe, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem Wohnen in der Nähe von Stromleitungen bewiesen.

Laichingens Bauamtsleiter Günter Hascher bestätigte, dass die Stromtrasse – vor allem wenn es kalt ist – Geräusche von sich geben kann. In solchen Fällen handelt es sich um den „Koronaeffekt“. Es klingt nach Knistern, Prasseln, Rauschen und in besonderen Fällen ein tiefes Brummen. Was der gut vorbereitete Bauamtschef dem Gremium aber ebenfalls klar machte: Dass der vorgesehene Abstand von 75 Metern den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Zumindest jenen in Baden-Württemberg. In Niedersachsen sind größere Abstände vorgeschrieben.

14 neue Grundstücke sollen im Wohngebiet „Falge 2“ in Suppingen bei Laichingen im Alb-Donau-Kreis entstehen. Das hat der Laichinger Gemeinderat kürzlich beschlossen. Wegen der hohen Nachfrage nach Wohnraum eine gute Sache, findet die Stadt. Der BUND sieht das jedoch anders. Und zwar wegen der Hochspannungsleitung die in der Nähe des Baugebiets verläuft.

Das Problem in Suppingen: Würde sich die Verwaltung nach den Empfehlungen des BUND richten, gebe es keine neuen Bauplätze. Ja, man müsste halb Suppingen „abbrechen“, so Hascher im Ortschaftsrat. „Für vertretbar“ hielt Bernhard Schweizer (LAB) die Erschließung des neuen Bereichs im Baugebiet „Falge“. Er plädierte aber dafür, die Bauwilligen über die herrschenden Bedenken aufzuklären.

Nochmal 29 Plätze möglich

Klärungsbedarf herrscht derweil in der Gemeinde hinsichtlich der Bäume, die womöglich den neuen Bauplätzen zum Opfer fallen – oder auch nicht. Erst im vergangenen Jahr wurden mehrere neue Bäume entlang der Machtolsheimer Straße gepflanzt, bezahlt von der Stadt. Ortsvorsteher Kühnle sagt, er stehe deshalb mit dem Laichinger Bauamt im Kontakt. Ihm sei versichert worden, dass so viele Bäume wie möglich erhalten bleiben sollen, trotz der geplanten Verbreiterung der Machtolsheimer Straße. Im Umkehrschluss scheint klar: Nicht alle Bäume können stehen bleiben.

Schon am kommenden Montag beschäftigt sich der Laichinger Gemeinderat abermals mit den neuen Bauplätzen (19.30 Uhr). Er befasst sich mit den der Finanzierung der Erschließungskosten. Die Stadt selbst hat kein Geld und will sich dieses von Banken leihen. Die Räte müssen zustimmen. Immerhin: Dann könnte es mit der Erschließung losgehen. Die Grundstücke gehören schon der Stadt. Und so auch jene 29 Bauplätze, die in einem weiteren Verfahren – nach der aktuellen Erweiterung – baureif gemacht werden könnten. Das Gebiet „Falge“ wäre dann voll bebaut, mit insgesamt 71 Plätzen.

