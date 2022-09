Angetrunkener stürzt vom Pedelec und verletzt sich schwer

Ein angetrunkener 42-Jähriger ist am Dienstagabend bei Laichingen mit seinem Pedelec gestürzt und dabei schwere Verletzungen erlitten. Gegen 20 Uhr war der Mann mit seinem Elektrofahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen Heroldstatt und Seißen unterwegs. Zeugen fanden den Mann neben dem Fahrrad auf der Straße liegend, er war zunächst nicht ansprechbar. Deshalb leisteten sie erste Hilfe und wählten den Notruf. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Dort führten die Polizisten bei dem Mann einen Alcotest durch. Da der Wert deutlich über dem Erlaubten lag, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.