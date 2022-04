Anderen dienen – Beziehungsorientierte Jugendarbeit des CVJM

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Jahre nach dem 100jährigen Vereinsjubiläum begrüßte der stellvertretende Vorstand Sebastian Schmid insgesamt 70 anwesende Mitglieder in der Albanskirche zur Mitgliederversammlung des CVJM Laichingen. Er zeigte sich erfreut, dass der Verein an diesem Abend um fünf neue Mitglieder gewachsen ist. Als Teil der Projektgruppe „Lernende Gemeinschaft“ brachte er zum Einstieg in die Mitgliederversammlung die Vision für den Verein und die kommenden Jahre zum Ausdruck: „Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die auf Menschen zugeht, sich nicht in Räumen versteckt und in der Stadt präsent ist.“

Andy Weeger, erster Vorsitzender des Vereins, ging in seinem Ausblick auf diese Vision ein. „Mich bewegt der Teil unseres Mission Statements wo es heißt, dass wir einander und anderen dienen. Doch wer ist der Andere? CVJM ist nur CVJM, wenn er für andere da ist. Ich habe den Wunsch, dass noch mehr Jugendliche in Laichingen Jesus kennenlernen.“

Weeger stellte den anwesenden Mitgliedern die Idee einer Projektstelle für die offene Jugendarbeit vor. Das Ziel dieser zeitlich befristeten Stelle soll es sein, dass Kinder und Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Schichten und unabhängig von ihrer Herkunft mit niederschwelligen und lebensweltorientierten Angeboten an den unterschiedlichsten Orten in Laichingen angesprochen werden und dadurch Beziehungen und Netzwerke entstehen. Die anwesenden Mitglieder stimmten mit großer Mehrheit für den Antrag des Vorstandes, dass ein Antrag bei der Landeskirche mit einer 50-prozentigen Förderung dieser 5-jährigen Projektstelle gestellt werden soll. „Wir wissen, dass diese Idee sehr ambitioniert ist, da 50 Prozent der Projektstelle aus Spenden zu finanzieren sind, aber wir sind froh, dass auch der Kirchengemeinderat geschlossen dahintersteht und glauben daran“, betonte Andy Weeger abschließend.

Walter Wopfner, der Kassier des CVJM, äußerte sich dankbar über die hohe Spendenbereitschaft für die Stelle des Jugendreferenten. Höhere Ausgaben als Einnahmen waren im Wesentlichen auf Instandhaltungsarbeiten im Haufental zurückzuführen. Ohne Gegenstimmen wurden der Kassier, der Ausschuss und der Vorstand von den Mitgliedern entlastet.

Für die kommenden zwei Jahre wurden Svenja Drechsler, Elias Eberhardt, Rebekka Frank, Larissa Gürtler, Franziska Mangold und Simone Schwenkschuster in den Ausschuss des Vereins gewählt.